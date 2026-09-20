Девет мача от Втора лига в програмата за 20 и 21 септември

Кръгът предлага пет срещи в неделя и още четири в понеделник

Девет двубоя от Втора професионална лига ще се изиграят на 20 и 21 септември. Футболната програма започва в неделя от 17:00 часа с две срещи, а последният мач от кръга е в понеделник вечер.

На 20 септември от 17:00 часа Марек приема Рилски спортист с главен съдия Тодор Киров, а Несебър се изправя срещу Берое под ръководството на Димо Димов.

От 19:00 часа Пирин посреща Фратрия, като главен съдия е Християна Гутева. По същото време Янтра играе срещу Локомотив Горна Оряховица, а срещата е поверена на Красимир Кръстев. Неделната програма приключва в 20:30 часа с двубоя Етър – Черноморец Бургас, който ще бъде ръководен от Любомир Вушовски.

В понеделник, 21 септември, програмата започва в 17:00 часа със Спортист Своге – Вихрен, с главен съдия Стоян Арсов.

От 19:00 часа са срещите Спартак Плевен – Лудогорец II и Добруджа – ЦСКА II. Главни съдии са съответно Георги Иванов и Христо Минчев.

Последният двубой е от 19:30 часа, когато Монтана приема Хебър. Главен съдия на срещата е Божидар Тодоров.