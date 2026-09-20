Плевен ще обяви в понеделник печелившите от томболата „Паспорт на мобилността“

Стотици деца, родители и граждани се включиха в инициативата „Пътна безопасност – знание, отговорност, живот“

Стотици жители и гости на Плевен се включиха в образователното събитие „Пътна безопасност – знание, отговорност, живот“, което превърна площад „Възраждане“ в място за практически демонстрации, знания и забавления.

Сред най-интересните инициативи за децата беше „Паспортът на мобилността“. Със специалните си паспорти участниците преминаваха през различни тематични зони, изпълняваха задачи и събираха печати, докато научаваха повече за правилата и безопасното поведение на пътя.

В приключението се включиха екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ, представители на Safety Driving Academy и Българския Червен кръст, както и зоната за тротинетки и МСК „Камикадзе Рейсинг Тийм“.

След успешното преминаване на предизвикателствата участниците получиха възможност да се включат във финална томбола с награди.

Имената на всички печеливши ще бъдат публикувани в понеделник, 21 септември, на официалната интернет страница на Община Плевен.

Всеки от наградените ще получи и лично телефонно обаждане с информация кога и по какъв начин може да получи наградата си.

От Община Плевен благодариха на децата, родителите и всички граждани, включили се в инициативата. Събитието обедини институции, организации и жители около общата кауза за по-безопасни пътища и по-отговорно поведение на всички участници в движението.