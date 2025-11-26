Извънредно заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия заради очакваните обилни валежи в Благоевград

Готовността на институциите за координирани действия във връзка с прогнозираните обилни валежи през следващите два дни беше обсъдена на извънредно заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия в Благоевград.

Заседанието бе свикано по предложение на кмета на Благоевград Методи Байкушев и започна с анализ на предприетите превантивни мерки за осигуряване на безопасността на населението и инфраструктурата в областния център.

След проливния дъжд, предизвикал затруднения в края на миналата седмица, Общинското предприятие „Чистота“ е предприело интензивно почистване на дъждоприемните шахти по главните пътни артерии и критични участъци като булевардите „Димитър Солунски“, „Васил Левски“, „Св. св. Кирил и Методий“, „Пейо Яворов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Славянска“ и др. Почистват се натрупани наноси от земни маси, за да бъде предотвратено запушване на отводнителната инфраструктура. Това заяви по време на заседанието Васил Бачев, директор на ОП „Чистота“.

По думите на представителя на Националния институт по метеорология и хидрология Мариета Наумова очакваните валежи в четвъртък и петък (27 и 28 ноември) са до 30 л/кв. м. през нощта и от 35 до 40 л/кв. м. през деня.

Във връзка с очакваната интензивност на валежите призоваваме жителите на общината да съобразят действията си с усложнената метеорологична обстановка.

Паркирайте автомобилите си така, че да не възпрепятстват достъпа на автомобилите със специален режим и техниката за реагиране при усложнена метеорологична обстановка.

Обезопасете имотите си и ограничете пътуванията си, ако това е възможно.

Избягвайте движение по пътя за местността „Бодрост“, както и около речните корита и дерета, поради съществуваща опасност от активиране на свлачища и срутища.

Движете се с особено внимание и избягвайте ниските части на пътната мрежа като бул. „Димитър Солунски“, района на ЖП гарата и „Лидл“, входа към на ж.к. „Струмско“ откъм квартал „Еленово“.

Аварийните екипи на отговорните институции на територията на Благоевград са в готовност за реакция при усложняване на обстановката в общината. Сигнали за възникнали проблеми и потенциално опасни ситуации се приемат на тел. 112.

В извънредното заседание участие взеха заместник-кметът Ася Иванова, председателят на Общински съвет Антоанета Богданова, представители на Община Благоевград, РС ПБЗН, I и II Районно управление, ЦСМП, НИМХ, ДФ „Георги Измирлиев – Македончето“, ДГС, Областна администрация, Общински съвет – Благоевград, Областно пътно управление, Гранична полиция.

Община Благоевград призовава жителите за спокойствие и отговорно поведение!

