За премахване на “улея на смъртта” настояват от години от “Възраждане” в Пловдив

От организацията на „Възраждане“ в Града под тепетата от години настояват за премахването на мантинелите на опасния пътен участък на околовръстното шосе на Пловдив.

Проблемът е поставен от народните представители Ангел Георгиев и Емил Янков.

„Предупреждавахме многократно, поставяхме остро въпроса в парламента, провокирахме министри, правихме срещи в АПИ, за да бъде разрешен проблемът, защото за нас безопасността на пловдивчани е на първо място.“, категорични са от „Възраждане“.

Поводът за позицията им е поредният инцидент със загинали на пътния участък.

„Слушаме обещания и празни приказки как се работи за удвояване на околовръстното с по две ленти за движение във всяка посока от 2020 г. От „Възраждане“ сме предлагали средства за удвояването на околовръстното в държавния бюджет и винаги досега са били отхвърляни. Направили сме това и тази година и се надяваме този път предложението ни да бъде подкрепено.“, категорични са народните представители, които поднасят съболезнованията си на близките на загиналите и се надяват този път Общината да си свърши работата.

