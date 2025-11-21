Илина Михайлова и Рейналдо Дроз за първи път в сценичен тандем в „Травиата“ на бургаска сцена

Под палката на Иван Кожухаров на 24 ноември ще бъде представена една от най-популярните опери с прекрасен солистиченсъстав, оркестър, хор и балет

Едно от най-изпълняваните оперни заглавия –„Травиата“ от Джузепе Верди, ще бъде бляскав акцент в ноемврийската програма на Държавна опера – Бургас. На 24 ноември, понеделник. от 19:00 часа на сцената на Бургаската опера излиза цяла плеяда прекрасни оперни артисти. Те ще разкажат трагичната история за една красива любов, подчинена на чисти сърдечни пориви, но помрачена от предразсъдъци и съдбовната неумолимост – във Вердиевия шедьовър, под палката на изтъкнатия български майстор зад диригентския пулт, който е изградил световна кариера и признание и има енергията и внушителен опит да превърне всяко събитие в музикален празник – Иван Кожухаров, главен диригент на Държавна опера – Бургас и почетен гражданин на Бургас.

В трагичния образ на Виолета Валери влиза очарователното сопрано Илина Михайлова, солистка на Държавна опера – Варна и отскоро – на Държавна опера – Бургас, добре позната на бургаската публика от блестящите й и емоционално грабващи роли в: „Моя прекрасна лейди“, „Севилският бръснар“, Риголето“, участието й в „Сарсуела – огън и страст“ и др. Запомнящи се бяха нейните участия в спектаклина „Травиата“ през м. март 2022 г. – на сцената на Операта, и през м. юли 2025 г. – в Летния театър на Бургас. Многостранното артистично амплоа на великолепната певица ще се представи в емблематичната сопранова роля – за оперния свят, а и за по-широката аудитория – на Виолета Валери, разкъсвана от драматични страсти с трагичен оттенък. Тя е невероятно въздействаща в образа – обаятелна, извънмерно талантлива и артистична, изтъкана от нюансите на целия спектър на чувствеността, безупречна във вокално отношение.

В образа на Алфред Жермон на сцената на Бургаската опера ще се представи харизматичният тенор от Венецуела РейналдоДроз. Бургаската публика го познава от неговата блестяща роля като Рудолф в спектакъл на „Бохеми“ през м. октомври 2024 г., както и от участието му в концерта „Сарсуела – огън и страст“, с който официално бяха закрити тазгодишните Бургаски музикални празници „Емил Чакъров“.Младият тенор е възпитаник на Райна Кабаиванска и победител в 12-ия международен оперен конкурс „Анита Черкуети“ в Монтекозаро, Италия. От няколко сезона е щатен солист на Държавна опера – Варна, а отскоро – и на Държавна опера – Бургас. Изявявал се като солист в постановки на Софийската опера и балет и на други сцени в България.

В образа на баща му – Жорж Жермон, е друг голям български оперен певец – баритонът Александър Крунев. Именитият баритон има богат сценичен опит в различни по стил и темперамент роли. В образа доайенът Крунев е на обичайната си висота – респектиращи и същевременно с това брилянтно представящ метаморфозите в душата си, довели до неговата трансформация. Имениятият български баритон е безапелационен – като представяне, достолепен, внушаващ и строхопочитание, и човешко съчувствие, разкъсващ се между дълга на баща и чувството за справедливос.

В ролята на приятелката от светските среди на Париж в средата на XIX век – Флора Бервоа, е харизматичното мецосопрано Йоана Кадийска.Тя е ярка, стилна и изгражда убедителен образ на фриволна аристократка, която не е лишена от милост и съпричастност.

Блестящи и вписващи се в цялостната картина на вълнуващия спектакъл ще бъдат всички солисти, музикантите от оркестровия състав, артистите от хора и балета. Дарина Запрянова влиза в образа на вярната прислужница на Виолета Валери – Анина, басът Костадин Мечков ще бъде в ролята на Барон Дюфол, баритонът Андрей Юрковский – Маркиз д’Обини, Милен Динолов – Виконт Гастон дьо Леторие, Диман Панчев – Доктор Гренвил, Мирослав Димитров – Жозеф и Николай Николов – Слуга на Флора.

Диригент на хоровия състав, на който е отредена важна роля в цялостното развитие на сюжетното действие, е Александър Чепанов,концертмайстор е Христо Белчев. Атрактивната хореография, която се вписа вихрено в спектъра от багри и емоции в спектакъла, е дело на Галина Калчева, помощник-режисьори на постановката са Лина Пеева и Петър Тихолов, корепетитор – Райна Попова, репетитор на балетния състав е Марина Змеева-Маркова.

Великолепната режисура на „Травиата“ е на проф. д-р Александър Текелиев и съчетава оригинални похвати и нестандартен подход към изграждането на образите в драматичния сюжет по романа на Александър Дюма – син .Атрактивна и съдържаща иносказателен заряд е сценографията на Каталин Арборе /Румъния/, в която се използват огледалните образи – като символика на душевните метаморфози. Арборе е и автор на красивите сценични костюми на постановката „Травиата“.

Присъстващите на спектакъла в понеделник ще бъдат очаровани и развълнувани – благодарение на красивата музика, вдъхновените изпълнители, стилната сценография с метафорични послания и нещо, което не подлежи на конвенционално описание – очарование, вълнение, досег с възвишеното.

Под палката на Иван Кожухаров ще бъде разказана трагичната история за една красива любов, подчинена на чисти сърдечни пориви, но помрачена от предразсъдъци и съдбовната неумолимост.

Великолепна спойка между музика, драматургични послания, огледални ефекти на оригиналните сценографски решения, които отразяват сякаш вътрешния свят и противоречия в плоскостта на различни ракурси, разкриващи неподозирани истини – за хора, отношения и взаимозависимости. Визуално-смисловият лайтмотив на камелиите /синхронично с литературния първоизточник на либретото „Дамата с камелиите“ от Александър Дюма-син/ преминава през цялото действие – като символ на светския разкош и фриволност, както и като погубените надежди, смачкани от решенията на Съдбата /под формата на захвърлените по огледалния под неизпратени писма до любимия/.

Историята на „Травиата“ е вечна и винаги вълнуваща история – за любов, саможертва, изкупление и гибел. Не пропускайте естетическо преживяване с висока художествена и емоционална стойност на 24 ноевмри от 19:00 часа на сцената на Държавна опера – Бургас!

Билети за „Травиата“ – на касата на Операта, каса „Часовника“, в Grabo–https://grabo.bg/burgas/operata-traviata-083bd?fbclid=IwY2xjawONJqNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBZeFBTejhYcDRiQ2dZaUxsc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHpj3HwHWfXkq4OC3rB9HXUYSLJmaw0bRSZaPfTOEid9Y1VOLK5zL4m-xXTTh_aem_ME0y6pcYiWGNcypSgkqqSw и Eventim – https://www.eventim.bg/bg/bileti/traviata-burgas-drzhavna-opera-1528175/performance.html.

