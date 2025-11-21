Зам.-министър Янчев: МЗХ продължава да насърчава развитието и модернизацията на българския лозаро-винарски сектор

Министерството на земеделието и храните продължава да подпомага развитието и модернизацията на лозаро-винарския сектор в България. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев при откриването на 17-ото издание на фестивала „Дефиле на младото вино“ в Пловдив. „Нашите вина се отличават с регионални характеристики, които разкриват техния специфичен и неповторим вкус“, подчерта заместник-министър Янчев.

Той съобщи, че в района се произвежда над 10% от продукцията в България. По данни на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по лозата и виното изкупеното количество грозде от винарските предприятия през 2025 г. достига близо 80 485 903 кг, от които 11 743 824 кг в област Пловдив. Регистрираните винопроизводители през годината са 363, като тенденцията през последните четири години е към плавно увеличение. Данните сочат още, че площите с винени лозя в лозарския регистър възлизат на 55 000 ха, от които 6 900 ха са в област Пловдив, включително 215 ха млади насаждения. Само през 2024 г. България е изнесла 14 млн. литра вино за 58 държави, сред които Швеция, Полша, САЩ, Обединеното кралство, Белгия, Япония, Нидерландия, Китай, Бразилия, Северна Македония и други.

Заместник-министър Янчев поздрави участниците, както и всички, които за поредна година са част от организацията на фестивала. „Благодарение на такива инициативи град Пловдив се отличава и доказва като дестинация за винен туризъм.“, завърши той.

Тази година фестивалът обединява 62 участници, от които 46 винопроизводители и 16 производители на храни. Програмата на фестивала включва редица събития като винени маршрути, тематични лекции и други. На събитието присъстваха и кметът на община Пловдив Костадин Димитров, областният управител Христина Янчева, председателят на общинския Съвет на община Пловдив Атанас Узунов и съветникът на президента на Република България Явор Гечев.

