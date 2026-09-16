Габрово се включва в Европейската седмица на мобилността с богата програма

Състезание с детски колички, спортни прояви, инициативи за пътна безопасност и безплатен градски транспорт са част от събитията между 16 и 22 септември

Община Габрово се включва в Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември по инициатива на Европейската комисия. През 2026 г. кампанията е под мотото „Мобилност за всички“ и поставя акцент върху достъпа до устойчив транспорт за всички граждани.

Програмата в Габрово започва на 17 септември с осмото издание на състезанието „Мама е добър „шофьор“. От 10:00 до 12:00 часа в парка „Градинката с мечето“ родители, баби и дядовци ще демонстрират умения за управление на бебешки и детски колички в условия, наподобяващи градската среда.

Изкуство, спорт и благотворителност в центъра на града

На 19 и 20 септември площад „Възраждане“ и централната част на Габрово ще бъдат домакини на фестивала „Вяра, Надежда, Любов“. Събитието съчетава изкуство, спорт и благотворителни инициативи.

Една от основните му цели е подкрепа за развитието на Спортно-терапевтичния център за деца и младежи с дефицити в Габрово.

На 21 септември за четвърта поредна година ще се проведе спортният празник „Стартирай активно“. Учениците ще се съберат в 09:00 часа на площад „Възраждане“ за сутрешна физзарядка, след което ще участват в маратон до спортна зала „Орловец“. Там между 10:00 и 12:00 часа са предвидени щафетни и отборни игри.

Същия ден от 11:00 часа в зала „Възраждане“ ученици от VIII до XII клас ще се срещнат с журналиста Георги Стоянов, който ще представи книгата си „Останете живи“. Изданието е посветено на пътнотранспортните произшествия в България и тяхната превенция.

„Животът е с предимство, движи се разумно!“

Между 16:00 и 19:00 часа на 21 септември площад „Възраждане“ ще бъде домакин и на инициативата „Животът е с предимство, движи се разумно!“, организирана от Община Габрово и Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

Програмата включва демонстрации за оказване на първа помощ, образователни игри за деца, представяне на специализирано оборудване, информационни дейности за безопасно поведение на пътя и велосипедно състезание.

Безплатен градски транспорт на 22 септември

На 22 септември, когато се отбелязва Европейският ден без автомобили, Общински пътнически транспорт – Габрово ще предложи безплатно пътуване с градските автобуси в рамките на инициативата „Зелен билет“.

Във връзка със събитията от 19 до 21 септември ще бъдат въведени и временни промени в движението в района на площад „Възраждане“ и централната градска част. През този период автобусите на градския транспорт ще преминават по ул. „Юрий Венелин“.

В отбелязването на Европейската седмица на мобилността се включват редица местни и държавни институции, здравни и образователни организации, спортни клубове и културни институции.

С разнообразните инициативи Габрово ще постави акцент върху активното придвижване, достъпния обществен транспорт и безопасното поведение на пътя, като в програмата са включени събития за различни възрастови групи.