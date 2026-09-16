Над 2000 ученици започнаха новата учебна година в Община Марица

301 първокласници прекрачиха училищния праг, а във всички учебни заведения в общината бяха организирани празнични церемонии

Над 2000 ученици в Община Марица влязоха в класните стаи за началото на учебната 2026/2027 година. За 301 деца първият учебен ден беше особено вълнуващ, тъй като за първи път прекрачиха училищния праг.

Кметът на общината Димитър Иванов присъства на откриването на учебната година в НУ „Георги Бенковски“ в село Бенковски. Преди началото на тържеството той подари червена роза на всеки учител и пожела успешна и ползотворна година.

В приветствието си Иванов се обърна към първокласниците с пожелание да бъдат любознателни, упорити и уверени по пътя към знанието. Той подчерта, че усилията на общината са насочени към осигуряването на добро образование и комфортна среда за учениците.

Кметът призова и родителите да бъдат постоянна опора за децата си, да ги насърчават и да споделят с тях радостта от всеки постигнат успех.

Директорът на НУ „Георги Бенковски“ Борис Бабугеров също поздрави учениците, учителите и родителите, като подчерта ролята на училището не само за придобиването на знания, но и за възпитаването на ценности и добродетели.

Празничната програма включваше песни, стихотворения и танци. Първият училищен звънец удари за 12 първокласници. Те получиха от кмета Димитър Иванов папки с ученически пособия, а кметът на Бенковски Тодор Босев им подари книжки и помагала.

Празнични церемонии в училищата в общината

С тържество започна учебната година и в училище „Васил Левски“ в Рогош, където бяха посрещнати 36 първокласници. Седмокласниците символично предадоха на най-малките „Ключа на знанието“, а приветствия отправиха председателят на Общинския съвет Виолета Христодулова и директорът Мария Мирова-Гюзелева.

В ОУ „Христо Смирненски“ в Строево училищния праг прекрачиха 18 първокласници. За здраве и успешна година беше отслужен водосвет, а децата представиха празнична програма. Кметът на Строево Десислава Дингилева подари подаръци на първокласниците.

ОУ „Граф Игнатиев“ в град Игнатиево посрещна 24 деца в първи клас. Тази година училището се включи и в благотворителната инициатива „Подари надежда вместо цвете“, насочена към подкрепа на деца в нужда.

Празнични церемонии за началото на учебната 2026/2027 година се проведоха във всички училища на територията на Община Марица. Всяко учебно заведение получи поздравителен адрес от кмета Димитър Иванов, а за децата бяха осигурени папки с учебни пособия.