Румен Радев посреща чешкия премиер Андрей Бабиш в София

Двамата премиери ще обсъдят двустранното партньорство и актуални европейски и международни теми, а по-късно ще открият българо-чешки бизнес форум

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Чешката република Андрей Бабиш, който пристига на официално посещение в България на 16 септември по покана на българския си колега.

Основен акцент в разговорите ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство между България и Чехия. Двамата правителствени ръководители ще обсъдят и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

Официалната програма започва в 10:50 часа с церемония по посрещането на Андрей Бабиш на площад „Св. Александър Невски“ в София.

След това Румен Радев и Андрей Бабиш ще проведат среща „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет. Разговорите ще продължат с пленарно заседание на официалните делегации на България и Чехия.

Около 12:40 часа двамата премиери ще направят изявления пред представителите на медиите.

Българо-чешки бизнес форум

В 13:20 часа Румен Радев и Андрей Бабиш ще открият българо-чешки бизнес форум в хотел „Хаят“ в София.

Форумът събира представители на бизнеса и институциите от двете държави и включва двустранни B2B срещи. В присъствието на двамата премиери се предвижда да бъдат подписани и двустранни документи.

Официалното посещение е насочено както към политическия диалог между София и Прага, така и към развитието на икономическите и бизнес отношения между двете страни.