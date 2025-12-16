Етнографска, фото и документална изложба на новопостъпили дарения подреди Краеведското дружество към мездренското читалище

В навечерието на Рождественските празници Краеведското дружество към НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра подреди Етнографска, фото и документална изложба на новопостъпили дарения под наслов „С благодарност към дарителите: пазители на традиционния народен бит и на съхранената историческа памет“.

Изложбата включва 69 експоната, дарени безвъзмездно на градското читалище от родолюбиви мездрене: ръчно изработени тъкани, бродерии, дамско облекло и др., автентични предмети и вещи от бита, фотоалбуми с пощенски картички и стари снимки, документи. С тях броят на експонатите в етнографската сбирка на читалището вече надхвърлят 340.

„Всичко, което е изложено тук, е дарение, каза при откриването на изложбата главният инициатор за нейното организиране Милка Пухалска от Краеведското дружество. Те са разбрали, че онова, което е останало, което трябва да пребъде и да го има във времето, да не се попилее, мястото му е тук, в читалището.

Защото тук се съхранява бита, фолклора, историята, културата – всичко ценно за едно селище, която трябва да се запази за бъдещите поколения. За да го има времето във Времето!

Благодарим отново на дарителите, които бяха така любезни да ни предоставят неща, които ще останат във фонда на читалището!“

С думи на благодарност към дарителите се обърна и Биляна Костова – секретар на НЧ „Просвета 1925“, която връчи свидетелства за дарение на присъстващите благодетели.

Централно място в изложбата заема книжка (албум) за спомени на учениците от Випуск 1924 г. на свещеническото училище в Черепиш, принадлежала на протойерей Николай П. Нинчев (1899-1974 г.) от с. Лютиброд – дългогодишен енорийски свещеник на Мездра от 1929 г. до първата половина на 70-те години на XX век и председател на местното Православно християнско братство „Св. вмчк Георги“, основано през 1933 г. Дарението е направено преди известно време от покойната детска учителка Камелия Димитрова (1971-2020 г.).

Любопитство будят също два фотоалбума, дарени наскоро от Любомир Иванов – фотоалбум със 73 черно-бели и цветни пощенски картички от Мездра и района на Искърското дефиле от края на XIX и XX век и с 44 стари снимки, предимно от първата половина на миналия век, както и фотоалбум с 52 черно-бели снимки от удвояването на жп линията София – Мездра, осъществено през периода 1958-1969 г.

В етнографската част на изложбата са представени 25 експоната, изработени от покойната Верка Дичова Дамяновска (1941-2025 г.) и дарени от нейната снаха Светла Дамяновска. Сред тях са комплекти тишлайфери за маса, бродирани салфетки за кафе, покривка, ковьорчета, каре с ресни, калъфки за възглавници, дамска нощница от поплин с бродерия, женски корсет, триъгълен бял шал, бродирана носна кърпичка и др.

Експозицията допълват 13 експоната, принадлежали на сем. Йолови и дарени от Вера Буковска: карета от ленена панама и памук с бродерия, бродирана памучна покривка и плетено каре, както и 15 експоната от Белоградчишкия край, изработени от бабата на секретаря на читалището Биляна Костова – Василка Николова: тъкани черни престилки с райета, дантела и бродирани цветя, къса женска блуза, плетена на една кука, тишлайфер от етамин, карета, калъфки за възглавници с бродерия, памучна панама и плетена кошница с две дръжки.

Тематичен музикален поздрав към присъстващите на откриването на изложбата отправи Женският народен хор към НЧ „Просвета 1925“ с художествен ръководител Елена Катранкьовска, който изпълни „Коледна песен“ и „Момиче бело, цървено“.

Етнографската, фото и документална изложба „С благодарност към дарителите: пазители на традиционния народен бит и на съхранената историческа памет“ можете да разгледате всеки делничен ден на втория етаж в сградата на мездренското читалище.

Мирослав Гетов/ Краеведско дружество – Мездра

Facebook

Twitter



Shares