Над 50 концепции за коледна украса постъпиха в конкурса „Коледната магия на Шумен“

До 30 декември комисия ще оценява украсата на участниците

Деца от ДГ „Чучулига“ и IX ОУ „Панайот Волов“ заедно с председателя на НЧ „Асен Златаров – 1872“ Венцислава Борисова изпратиха своята украсена коледна елхичка в парковото пространство до читалищния дом

Приключи срокът за участие в конкурса „Коледната магия на Шумен“. Над 50 концепции за коледна украса са постъпили в Община Шумен, като част от участниците са кандидатствали в няколко категории. Те бяха за най-красиво украсена сграда или фасада, двор или външно пространство, населено място, украса от природни и рециклирани материали и за цялостна концепция и принос към празничната атмосфера.

Изпратените снимки и видеа на коледните украси са публикувани във фейсбук страницата на Община Шумен.

Предстои до 30 декември 2025 г. комисия от Общината да разгледа подадените кандидатури на място и по приложените снимки и видеоклипове. Всеки участник ще получи сертификат, класираните от първо до трето място – награди.

Конкурсът бе обявен на 11 ноември 2025 г. В него имаха възможност да се включат образователни институции, етажни собствености, бизнес и административни сгради, търговски обекти, културни институции и организации, пенсионерски клубове, здравни и медицински заведения и обекти, социални центрове и услуги, индивидуални и групови участници, цели населени места от община Шумен и др.

Конкурсът се проведе под мотото „Украси, сподели, усмихни се!“ и се координира от Дирекция „Образование, наука и култура“ в Община Шумен.

***

Украсата на елхичката в парковото пространство до читалищния дом в кв. „Дивдядово“ споделиха децата от ДГ „Чучулига“ и IX ОУ „Панайот Волов“, които са и индивидуални участници в конкурса. Председателят на НЧ „Асен Златаров – 1872“ Венцислава Борисова посочва, че с много настроение и песни децата са закичили живото дръвче, което е дарение от Държавното горско стопанство в Шумен. Тяхната идея е да допринесат за празничното настроение в квартала и да подскажат, че са в очакване на изненади от добрия старец. Инициативата е част от поредицата празнични събития в квартал „Дивдядово“.

