Нов STEM център „Вселената“ бе открит в 10. СУ „Теодор Траянов“

Нов STEM център „Вселената“ беше официално открит в столичното 10. средно училище „Теодор Траянов“.

Иновативното пространство по наука, технологии, инженерство и математика предлага обучение в интегрирана образователна среда, която стимулира интереса на учениците към науките, научните изследвания и технологиите.

Проектът се реализира със средства по Плана за възстановяване и устойчивост на стойност над 270 000 лева. Новата придобивка е втори STEM център за училището, като първият беше създаден през 2021 г.

„STEM обучението е ключов фактор за развитието на съвременното образование. То не само надгражда знанията, но и формира уменията на 21 век – критично мислене, работа в екип, комуникация и креативност. Чрез проектно-базирано обучение и иновативни методи учителите се превръщат в ментори, а учениците – в активни участници в учебния процес“, каза при откриването заместник-министърът на образованието и науката д-р Емилия Лазарова. Тя поздрави директора Нели Филипова и педагогическия екип за последователните усилия за развитие на училището.

По време на събитието ученици представиха интегриран урок по математика и биология, посветен на здравословното хранене. Чрез математически изчисления те анализираха съотношението на хранителните групи в празнично меню – процент на плодове и зеленчуци в сезонна салата, пълнозърнести храни, протеини в основното ястие и мазнини в десерта.

През тази година в 10. СУ „Теодор Траянов“ се обучават 940 ученици, за които се грижат 72 педагогически специалисти. Институцията активно участва в редица национални програми и проекти на МОН.

Сред гостите на събитието бяха заместник-кметът на Столична община Благородна Здравкова, заместник-ректорът на ХТМУ проф. Данчо Даналев, експертът от РУО-София-град Ваня Блъскова, представители на БАН, академичната общност, партньори на училището и др.

