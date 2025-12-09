Мирът в Украйна се решава в Москва и Вашингтон: Николай Малинов за края на евроатлантическия мит

Разговор с Николай Малинов за истинските преговори за мир в Украйна, за това защо договорите се пишат от победителите, как Русия и САЩ предоговарят света, каква е ролята на дълбоката държава и защо Индия и Русия се превръщат в ключови играчи в новия многополюсен ред.

В първата част на разговора Николай Малинов анализира задкулисните преговори между Русия и САЩ за войната в Украйна, провалените мирни споразумения, ролята на т.нар. дълбока държава и трансформацията на Америка при Тръмп. Обсъждат се сривът на Европа, възходът на Китай и Индия, духовната и цивилизационна роля на Русия и контурите на новия глобален ред.

Интервюто показва Украйна като част от много по-голям геополитически пъзел, в който мирът се решава между Москва и Вашингтон, Европа губи субектност, а Русия, Индия, Китай и САЩ договарят новия многополюсен свят.

