сряда, декември 24, 2025
„Бургасбус“ с празнично разписание за Коледа и Нова година

През дните на коледните и новогодишните празници (24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) линиите във вътрешноградския транспорт ще се обслужват по установените  разписания за празнични дни със следните изменения:
1.1 На 24.12.2025 г. и 31.12.2025 г. последните курсове ще се изпълняват както следва:
№ 3    от Бургас    21:50    от кв. „Банево“    21:15
№ 6    от Бургас    21:00    от кв. „Рудник“    20:20
№ 7    от Бургас    21:10*    от кв. „Д. Езерово“    20:35
№ 7А    от Бургас    20:00    от кв. „Лозово“    20:30
№ 8    от Бургас    20:30    от кв. „Г. Езерово“    21:00
№ 15    от Бургас    21:00    от кв. „Сарафово“    21:15
№ 17    от Бургас    20:00    от кв. „Крайморие“    20:30
Забележка:
* през кв. Лозово
по останалите линии на гр. Бургас:
№ Б1   – 22:10 от Терминал „Меден рудник“,  22:10 от Терминал „Изгрев“,
№ Б2   – 21:55 от Терминал „Меден рудник“, 21:55 от Терминал „Славейков“,
№ Б11 – 22:05 от Терминал  „Меден рудник“, 21:50 от Терминал „Изгрев“,
№ Б12 – 21:53 от Терминал „Меден рудник“, 21:58 от Терминал „Славейков“,
№  9    – 22:00 от Терминал „Меден рудник“, 22:00 от Терминал „Славейков“
№ 11   – 22:05 от Терминал „Славейков“
№ 12   – 22:05 от Терминал „Славейков“
1.2. На 25.12.2025 г. и 01.01.2026 г. първите курсове ще се изпълняват както следва:
№ 3    от Бургас    7:00    от кв. „Банево“    6:45
№ 6    от Бургас    7:20    от кв. „Рудник“    6:40
№ 7    от Бургас    7:10    от кв. „Д. Езерово“    6:35*
№ 7А    от Бургас    7:00    от кв. „Лозово“    7:30
 № 8    от Бургас    6:50    от кв. „Г. Езерово“    7:20
№ 15    от Бургас    6:55    от кв. „Сарафово“    6:40**
№ 17    от Бургас    6:50    от кв. „Крайморие“    7:20
 Забележка:
* през кв. „Лозово“
**на 25.12.2025 и 01.01.2026 курсовете в 06:55, 07:10 и 07:25 от кв. „Сарафово“ няма да се изпълняват.
по останалите линии на гр. Бургас – № Б1, Б2, 11, 12, Б11, Б12, 9, 11, 12 – след 06:00 ч. по установените разписания.
1.3.  От 23.00 ч. на 31.12.2025 г. до 01.00 ч. на 01.01.2026 г. по линии № Б1 и Б2 ще се движат автобуси на всеки кръгъл час – 23:00, 00:00 и 01:00 ч. В тези курсове в автобусите ще се пътува безплатно.
Напомняме на своите клиенти, че могат да се възползват от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите „Меден рудник“, „Зорница“, „Изгрев“ и „Славейков“.
2. Всички междуселищни линии, през дните на Коледните и Новогодишни празници (24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г.) да се обслужват по установените  разписания за празнични дни със следните изменения:
2.1. На 24 и 31.12.2025 г., курсът в 22:30 по линия № 18 няма да се изпълнява.
2.2. На 25.12.2025 г. и на 01.01.2026 г., първите курсове по линиите ще се изпълняват както следва:
№ 18А Бургас –  Твърдица – Маринка – Извор    от Бургас    08:10    от Извор    09:05
№ 32 Бургас – Драганово    от Бургас    09:00    от Драганово    08:00
№ 16 Бургас – Полски извор    от Бургас    08:40    от П. извор    09:40
Бургас – Българово    от Бургас    09:40    от Българово    08:20
Бургас – Поморие    от Бургас    08:30    от Поморие    09:30
Бургас – Созопол    от Бургас    08:00    от Созопол    09:00
№ 5 Бургас – Равна гора    от Бургас    11:00    от Равна гора    11:50
2.3 Линия Бургас Габър в 17:30 ч. ще се изпълнява на 28.12.2025 и 04.01.2026
2.4 Линия № 5 – 14.00 ч. на 22, 23, 29 и 30.12.2025 няма да се изпълнява
3. На 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г. продавач билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти както следва:
Транспортна къща 
– на 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г – почивни дни
Терминал „Меден рудник“
– на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 и 03 и 04.01.2026 г.  – от 08:00 до 16:15 ч.
– на 02.01.2025 г. – от 10:00 до 16:15
– на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дни
Автогара „Юг“
каса 1
– на 24, 25, 26, 27 и 28.12.2025 г. и 31.12.2025, 01, 02, 03 и 04.01.2026 г – почивни дни
каса 12
– на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 и 03 и 04.01.2026 г.  – от 08:00 до 16:15 ч.
– на 02.01.2026 г. – от 10:00 до 16:15
– на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дни
Автогара „Запад“
– на 24, 25, 26, 27, 28.12.2025 и 03 и 04.01.2026 г.  – от 08:00 до 16:15 ч.
– на 02.01.2026 г. – от 10:00 до 16:15
– на 31.12.2025 и 01.01.2026 г. – почивни дни
 

