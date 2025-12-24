В Плевен раздаваха коледни сладкиши на малки и големи

Коледна алея със сладкиши стана част от празничната атмосфера на Плевен.

Щандовете с кулинарни изкушения – меденки, мини щолени, кокоски, напукани сладки и др., бяха разположени в понеделник вечер до Коледната елха на пл. „Възраждане“.

Сладките изкушения са изпечени и декорирани ръчно от майстор-сладкар Елена Христова и всеки посетител на Алеята можеше лично да опита домашно приготвените вкусотии.

Коледната сладка алея е част от празничната програма на Община Плевен и се реализира в партньорство с Cakes by ELI, като продължение на работилницата за деца от 11 декември в Коледното градче, в която се включиха близо 200 малчугани и родители.

Facebook

Twitter



Shares