Безплатни прегледи за пациенти с лимфоми и множествен миелом в рамките на кампанията „Здраве за всички“

Водещи специалисти от Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив ще консултират пациенти с доказани онкохематологични заболявания

На 27 ноември 2025 г. Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни консултативни прегледи, свързани с диспансерно проследяване при пациенти с доказани лимфоми и множествен миелом.

Инициативата е част от кампанията на лечебното заведение „Здраве за всички“, която има за цел да осигури по-широк достъп до специализирана медицинска помощ, както и да подпомогне съвременното диспансерно проследяване на пациенти с хематологични заболявания.

Клиниката по клинична хематология е водещо национално звено за диагностика, лечение и проследяване на злокачествени и доброкачествени хематологични заболявания. Тя прилага най-съвременни диагностични и терапевтични методи в тясно сътрудничество с другите структури на лечебното заведение. Висококвалифициран екип специалисти ще консултира пациентите, ще отговаря на въпроси, свързани със заболяването, и при необходимост ще ги насочва за допълнителни изследвания.

Прегледите ще се провеждат на 27 ноември (четвъртък), от 14.00 ч. в Приемно-консултативния блок на клиниката, разположен в ДКЦ „Св. Георги“ (бул. „Васил Априлов“ 15А), ет. 3, кабинети 37А и 38.

Изисква се предварително записване на тел. +359 889 212 877.

Пациентите трябва да представят актуална медицинска документация.

