БАНСКО ПОСРЕЩА ЗИМАТА С ВЪЛШЕБНО КОЛЕДНО СЕЛО В КОМПЛЕКС „БЯЛА СЦЕНА“

Тази зима духът на празниците ще озари Банско по-ярко от всякога. В подножието на величествените Рила, Пирин и Родопи, където традицията среща зимната приказка, Комплекс „Бяла сцена“ ще се превърне в едно от най-магичните места за предстоящите празници. От 1 декември 2025 г. до 3 януари 2026 г. всички жители и гости на града ще могат да усетят атмосферата на новото „Коледно село“ – събитие, което обещава да се превърне в емблема на празничния сезон.

Организирано с подкрепата на Община Банско, Коледното село ще предложи на посетителите истинско преживяване за сетивата. Пъстър коледен базар ще разнесе из въздуха аромата на греяно вино, канела и домашни сладки, а уютните шатри ще канят гостите да опитат сезонни кулинарни изкушения.

За настроението на малки и големи са подготвени викторини, игри и празнични забавления, които ще изпълнят дните с усмивки. Децата ще имат възможност да се срещнат лично с Дядо Коледа, да се включат в творчески работилници и да създадат свои малки коледни чудеса.

Ежедневните томболи и изненади ще поддържат духа на празника жив през целия месец, а специалната празнична светлинна инсталация обещава да се превърне в една от най-сниманите атракции в града. Магията на Коледното село ще озари вечерите с блестящо светлинно шоу, което ще остави посетителите без думи.

Банско пази духа на традициите, но и смело създава нови. Коледното село е стремеж към създаване на незабравима празнична атмосфера за всички жители и гости.

