Български майстор кошничар с първа награда на световен фестивал в Полша

Станко Киров от Българово впечатли международното жури с паното „Ин-Ян“ и триумфира в категория „Артистична форма“

Майсторът кошничар Станко Киров от Българово спечели първа награда в категория „Артистична форма“ на шестия Световен фестивал по плетене и кошничарство в Нови Томишл, Полша.

Престижното отличие е завоювано в конкуренция с майстори от десетки държави. Тазгодишното издание на форума събира 132 участници от 65 държави и шест континента, а Киров е единственият представител на България.

„Ин-Ян“ донесе първото място

Българският майстор впечатли международното жури с паното „Ин-Ян“ – авторска интерпретация на древния символ, изработена от върба и ракита.

В произведението са съчетани различни традиционни техники от кошничарството, но крайният резултат излиза извън обичайното практическо приложение на занаята и го превръща в съвременна художествена форма.

Именно в категорията „Артистична форма“ участниците представят предварително създадени авторски произведения, които се оценяват от международно жури.

България с един представител на световния форум

Световният фестивал в Нови Томишл се организира веднъж на три години и е сред най-значимите международни събития, посветени на плетенето и кошничарството.

Полша има дългогодишни традиции в работата с ракита, а форумът събира майстори и творци от различни части на света, които обменят знания, техники и идеи за развитието и съхраняването на занаята.

За Станко Киров това е второ участие във фестивала.

30 години отдаденост на кошничарството

Майсторът от Българово се занимава с кошничарство вече 30 години. Освен че практикува занаята, той активно работи за неговото популяризиране и предаване на натрупаните през поколенията знания.

Днес професионалното кошничарство е почти изчезващо в България и според предоставената информация се практикува от едва десетина души. Затова Киров участва във фестивали, демонстрации и различни инициативи, чрез които показва както традиционните техники, така и възможностите за тяхното съвременно приложение.

„Кошничарството не е най-важната дейност в живота на човек, но е недопустимо да не положим усилия да съхраним и развием знанията за занаята, трупани през вековете!“, гласи мотото на майстора.

Първата награда от Полша е признание както за творчеството на Станко Киров, така и за усилията му българското кошничарство да бъде съхранено и представяно пред международна публика.