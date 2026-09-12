Български майстор кошничар с първа награда на световен фестивал в Полша
Станко Киров от Българово впечатли международното жури с паното „Ин-Ян“ и триумфира в категория „Артистична форма“
Майсторът кошничар Станко Киров от Българово спечели първа награда в категория „Артистична форма“ на шестия Световен фестивал по плетене и кошничарство в Нови Томишл, Полша.
Престижното отличие е завоювано в конкуренция с майстори от десетки държави. Тазгодишното издание на форума събира 132 участници от 65 държави и шест континента, а Киров е единственият представител на България.
„Ин-Ян“ донесе първото място
Българският майстор впечатли международното жури с паното „Ин-Ян“ – авторска интерпретация на древния символ, изработена от върба и ракита.
В произведението са съчетани различни традиционни техники от кошничарството, но крайният резултат излиза извън обичайното практическо приложение на занаята и го превръща в съвременна художествена форма.
Именно в категорията „Артистична форма“ участниците представят предварително създадени авторски произведения, които се оценяват от международно жури.
България с един представител на световния форум
Световният фестивал в Нови Томишл се организира веднъж на три години и е сред най-значимите международни събития, посветени на плетенето и кошничарството.
Полша има дългогодишни традиции в работата с ракита, а форумът събира майстори и творци от различни части на света, които обменят знания, техники и идеи за развитието и съхраняването на занаята.
За Станко Киров това е второ участие във фестивала.
30 години отдаденост на кошничарството
Майсторът от Българово се занимава с кошничарство вече 30 години. Освен че практикува занаята, той активно работи за неговото популяризиране и предаване на натрупаните през поколенията знания.
Днес професионалното кошничарство е почти изчезващо в България и според предоставената информация се практикува от едва десетина души. Затова Киров участва във фестивали, демонстрации и различни инициативи, чрез които показва както традиционните техники, така и възможностите за тяхното съвременно приложение.
„Кошничарството не е най-важната дейност в живота на човек, но е недопустимо да не положим усилия да съхраним и развием знанията за занаята, трупани през вековете!“, гласи мотото на майстора.
Първата награда от Полша е признание както за творчеството на Станко Киров, така и за усилията му българското кошничарство да бъде съхранено и представяно пред международна публика.