Висшето училище по телекомуникации и пощи отбеляза 145 години от основаването си

Президентът Илияна Йотова бе патрон на честването и връчи дипломите и медалите на отличниците магистри и новите доктори

Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) отбеляза тържествено 145 години от своето основаване. Честването премина под надслов „145 години традиции, иновации и развитие“ и беше под патронажа на президента Илияна Йотова.

„Във Висшето училище по телекомуникации и пощи се твори знание и наука за бъдещето. Преподавателите и студентите са днешните ни откриватели, хората, които предвождат българската наука“, заяви държавният глава в приветствието си.

По думите ѝ във ВУТП всичко е насочено към бъдещето, а то се намира именно в университетските аудитории.

Йотова: Студентите са направили успешен избор

Президентът определи присъствието на представители на българските институции и редица авторитетни личности на годишнината като високо признание за дейността на висшето училище.

Тя поздрави ръководството и преподавателите, а към студентите се обърна с посланието, че с избора си да учат във ВУТП вече са направили важна крачка към своя успех.

По време на церемонията ректорът проф. д-р Миглена Темелкова връчи на Илияна Йотова плакет „145 години Висше училище по телекомуникации и пощи“. Отличието е знак на признание за отношението ѝ към българското образование и подкрепата ѝ за висшето училище.

От 1881 г. до технологиите на бъдещето

В словото си президентът се върна към началото на историята на учебното заведение през 1881 г. Тя припомни, че това е период, в който младата българска държава изгражда редица свои институции, докато в Европа настъпват значими промени в областта на телефонните комуникации и електричеството.

„В току-що създадената българска държава княз Александър Батенберг прилага тази модерност, като създава Държавното телеграфо-пощенско училище. Това са политици, които могат да гледат напред във времето“, заяви Йотова.

Държавният глава обърна внимание и на музея на ВУТП, който определи като своеобразна „машина на времето“, показваща развитието и напредъка на технологиите през годините.

Отличия за магистри и доктори

Кулминация на тържественото честване беше връчването на дипломите. Президентът Илияна Йотова връчи дипломите и медалите на отличниците магистри, както и дипломите на завършилите образователната и научна степен „доктор“.

145-годишнината постави акцент едновременно върху историческите традиции на ВУТП и неговата съвременна роля в подготовката на специалисти и развитието на науката и технологиите в България.