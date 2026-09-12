„Левски“ представя нов управленски екип и напредъка по проекта за нов стадион

След Общото събрание на акционерите на 14 септември клубът ще даде пресконференция на стадион „Георги Аспарухов“

ПФК „Левски“ ще представи новия си управленски екип и развитието на проекта за изграждане на нов стадион на специална пресконференция в понеделник, 14 септември.

Срещата с медиите ще се проведе след края на заседанието на Общото събрание на акционерите на ПФК „Левски“ АД.

По време на пресконференцията ще бъдат обявени и решенията, взети от акционерите на клуба.

В нея ще участват крайният собственик на ПФК „Левски“ АД Атанас Бостанджиев, президентът на клуба Наско Сираков, изпълнителният директор Даниел Боримиров и арх. Цветан Петров, управляващ директор на ИПА.

Особен интерес се очаква да предизвика информацията за напредъка по проекта за строителството на нов стадион, който ще бъде представен пред медиите след заседанието.

Пресконференцията ще се състои във VIP залата на сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“.

От клуба уточняват, че до събитието ще бъдат допускани единствено представители на медиите, които притежават валидни журналистически карти.