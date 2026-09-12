Футболен празник в Банско: млади таланти и ветерани се срещнаха на терена

Деветото издание на турнира на Спортния клуб на ветераните – Банско събра деца от три футболни школи, а всички участници си тръгнаха с награди

С много емоции и футболни моменти премина деветото издание на турнира, организиран от Спортен клуб на ветераните – Банско. На стадион „Свети Петър“ се срещнаха млади футболисти от школите на Банско, Добринище и Мосомище.

В надпреварата участваха деца от наборите 2016–2017, 2019 и 2021, които демонстрираха желание за победа, характер и любов към футбола.

„Крал на дузпите“ за точните изпълнители

След футболните срещи младите състезатели премериха сили и при изпълнението на дузпи. Всеки, който успя да реализира своя удар, получи специалното отличие „Крал на дузпите“.

Кулминацията на турнира беше двубоят между ветераните на Банско и младите футболисти. Този път младостта надделя, но срещата се превърна преди всичко в символ на приемствеността между поколенията и уважението към футболната традиция.

Купи като трофея от Шампионската лига

Всички участници бяха наградени от членовете на Спортен клуб на ветераните – Банско, заместник-кмета на общината Георги Доневичин и футболни ветерани.

Особено впечатление направиха купите, които представляваха точни копия на трофея от Шампионската лига. Клубът осигури за отборите и спортни екипи, футболни топки и други пособия.

Независимо от резултатите на терена, организаторите поставиха акцент върху най-важните ценности на турнира – приятелството, спортсменството, уважението и честната игра.

След успешното девето издание погледите вече са насочени към следващата година, когато предстои юбилейният X турнир на Спортен клуб на ветераните – Банско.