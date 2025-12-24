Бъдни вечер в Стара Загора

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан възглави светата Василиева Литургия в Катедралния храм „Св. Николай“ в Стара Загора. По време на службата той ръкоположи за свещеник дякон Иван Пешков. „Нека стаени в тишината на предстоящия празник на Рождество Христово да имаме пълнота от радостта, която ни предстои. Нека всемилващата десница на Бога да бъде върху нас, за да можем с вяра, надежда и любов да пребъдваме в бъдещето и нека знаем, че роденият в Христос винаги ще ни помага тогава, когато се обръщаме с любов към Него“, каза в обръщението си архиереят.

На 25 декември в Катедралния храм „Св. Николай“, навръх светлия празник Рождество Христово, празничната света Златоустова литургия ще бъде отслужена от Негово Преосвещенство Маркианополския епископ Богослов. Митрополит Киприан ще отсъства от епархията си заради участие в делегацията на БПЦ-БП, която отпътува за мирно посещение във Вселенската патриаршия. Поради тази причина няма да се проведе и традиционният ден на отворените врати в Митрополитския дом.

На 26 декември /Събор на Пресвета Богородица/ литургията ще бъде в храм „Св. Въведение Богородично“, гр. Стара Загора, а на 27 декември /Стефановден/ в храм-паметника „Рождество Христово“ при Шипченски манастир, гр. Шипка. Началният час на всички богослужения е 09:30, а посрещането на викарния епископ на Старозагорска епархия – Маркианополския епископ Богослов е в 09:15.

На 1 януари /Обрезание Господне/ митрополит Киприан ще отслужи първата св. Василиева литургия за годината в катедралния храм „Св. Николай“. В нея ще участват всички свещеници от Старозагорска духовна околия. Службата започва в 09:30 часа.

