Коледно послание на председателя на НС на БСП Атанас Зафиров

С настъпването на най-светлите празници в годината Бъдни вечер и Рождество Христово, нека имаме очи и сърце за доброто, което ни се дава, да намерим сили да не се отказваме, да продължим с вяра и любов да се борим за него!

В период на изпитания и трудности, на усложнена вътрешнополитическа обстановка, вярвам, че най-висшата ценност на държавата, е семейството. Осъзнавам ясно, че като политици имаме дълг към традиционното българско семейство, което е проявление на най-висша ценност и основа на държавността.

Именно вярата в доброто, семейството, трудът като традиционни български ценности, осмислят каузите, платформите и програмите на левицата. С упование и вяра, че с годините сме натрупали своята мъдрост, се обръщам към Вас, в този най-светъл миг в годината – Рождество Христово!

Позволете ми да Ви поздравя с настъпването на големия християнски празник и да Ви пожелая благоденствие, мир, любов и вяра в доброто! Коледа е празник на семейството – бъдете заедно със семействата си! Бъдете здрави, спокойни и благословени!

Светъл празник!

