Кметът на Казанлък: Светли и блогословени празници!
Скъпи казанлъчани,
Уважаеми жители на община Казанлък,
В навечерието на светлите празници искам да ви пожелая най-вече здраве, топлина и спокойствие. Нека тези дни ни съберат с хората, които обичаме, и ни напомнят колко ценни са добротата, разбирателството и взаимната подкрепа.
Благодаря ви за доверието, труда и грижата за нашата община! Убедена съм, че заедно можем да продължим да я развиваме и да я правим по-добро място за живот.
Пожелавам ви светли празници, уют в домовете и една нова година, изпълнена с надежда и повече поводи за усмивки.
С уважение,
Галина Стоянова
Кмет на община Казанлък