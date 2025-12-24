Кметът на Казанлък: Светли и блогословени празници!

Скъпи казанлъчани,

Уважаеми жители на община Казанлък,

В навечерието на светлите празници искам да ви пожелая най-вече здраве, топлина и спокойствие. Нека тези дни ни съберат с хората, които обичаме, и ни напомнят колко ценни са добротата, разбирателството и взаимната подкрепа.

Благодаря ви за доверието, труда и грижата за нашата община! Убедена съм, че заедно можем да продължим да я развиваме и да я правим по-добро място за живот.

Пожелавам ви светли празници, уют в домовете и една нова година, изпълнена с надежда и повече поводи за усмивки.

С уважение,

Галина Стоянова

Кмет на община Казанлък

