Анета Стоянова с изложба „Летни спомени“ в галерия „Андромеда“ в Стария Пловдив

Пловдивската художничка Анета Стоянова ще открие изложба „Летни спомени“ в пространството на галерия „Андромеда“ в Стария град. В нея са включени 40 нейни творби, 30 от които са маслена живопис. В картините от масло тя пресъздава пейзажи с красиви кътчета от страната, цветя, както и романтични сюжети.

Запазена марка на Анета Стоянова са изображенията на жени в носии и фолклорната тематика. И тази година в експозицията й ще могат да се видят картини, които носят духа на българщината.

„Ще надникнете в моя свят – в палитра от цветове и емоции, в историите зад картините и в онези искри от вдъхновение, които винаги ме движат напред“, споделя Анета Стоянова. Тя допълни, че ще се радва да открие своята изложба на 18 ноември, в навечерието на Дефиле на младото вино /21 – 23 ноември/, когато в Стария град цари атмосфера на срещи с приятели, на красиви изживявания и на Дионисиеви еликсири.

Десетата изложба на Анета Стоянова ще бъде открита на 18 ноември 2025 г. от 18 часа в галерия „Андромеда“ в Стария Пловдив /срещу Етнографския музей/. Авторката кани любителите на изкуството да споделят заедно нейните творби.

