С изложба стартираха Славейковите дни  във Второ ОУ „П. Р. Славейков“ в Стара Загора

Училището посреща своя патронен празник с богата седмична програма, изпълнена с творчество, родолюбие и възрожденски дух

Във Второ основно училище „П. Р. Славейков“ в Стара Загора официално започнаха традиционните Славейкови дни, едно от най-значимите и обединяващи събития в училищния календар. От 17 до 21 ноември училищната общност отбелязва рождението на своя патрон Петко Рачов Славейков, превръщайки цялата седмица в празник на словото, знанието и възрожденските добродетели.

Тържественото откриване се състоя във фоайето на училището, където гостите бяха посрещнати с представителната изложба „Славейкови слънца“, подредена специално за празничната седмица. С музикален поздрав, специален танц, рецитал по стихове на Славейков бе дадено началото.

В празничната програма специален поздрав бе отправен и от Община Стара Загора. Яница Чолакова – главен експерт в отдел „Образование и младежки дейности“, отбеляза в словото си:

„За мен е удоволствие днес да бъда тук с вас и заедно да открием Славейковите дни – време, в което отдаваме почит на делото на Петко Рачов Славейков. Личност, която ни е завещала не само богатство от слова, но и пример за смелост, любознателност и буден дух. Искрено вярвам, че всеки един от вас носи частица от този дух – в стремежа към знание, в упоритостта и в желанието да остави следа. Пожелавам ви седмица, изпълнена с вдъхновение, творчество и гордост от това, че сте част от училище, носещо неговото име. Бъдете здрави!“

От името на директора на училището Милена Желязкова беше отправен поздрав към всички присъстващи, в който бе подчертано значението на традицията, приемствеността и гордостта да бъдеш част от училище, носещо името на един от най-ярките представители на българското Възраждане.

Празничният ден продължи с тематичната инициатива „Славейков и вкусът на времето – от старата книга до днешната кухня“, проведена в Актовата зала. Третокласници и техните родители представиха кулинарни рецепти и ястия, вдъхновени от миналото, които съчетават традиции, въображение и семейна сплотеност, превръщайки програмата в истински празник на вкусовете и поколенческата приемственост.

Следващите дни от седмицата ще продължат да надграждат празничната атмосфера с множество инициативи, подготвени от различни класове. Второкласниците ще изненадат с празничен флашмоб, шестокласниците ще представят поетичен рецитал, а седмокласниците ще се срещнат с журналиста Благовест Илиев в рамките на ден, посветен на медиите и журналистиката. Тогава ще бъде представен и празничният брой на училищния вестник „Искрици“. Четвъртокласниците ще участват във викторината „Славейковите уроци по родолюбие“, в която ще покажат знания за живота и творчеството на своя патрон.

В четвъртък учениците ще гледат прожекцията „Познатият и непознат Славейков“, последвана от театралната интерпретация „Дядо Славейкови бивалици – небивалици“, подготвена от седмокласниците. Вечерта ще завърши с творческа среща „Рисунка с чаша вино“, в която ще се включат учителите на училището – момент, който подчертава значението на сплотения педагогически колектив.

Празничната седмица ще приключи на 21 ноември със спортни турнири по тенис на маса и шахмат, както и със специална среща с легендата на ПФК „Берое“ Ивко Ганчев – събитие, което традиционно привлича голям интерес сред учениците и вдъхновява младите спортни таланти.

