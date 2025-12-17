22 жилищни блока в Стара Загора ще бъдат енергийно обновени до лятото на 2028 г.

Комуникацията ни ще бъде постоянна, работата е разпределена по екипи, които работят по подготовката на последващата документация, увери хората от сдруженията на собствениците секретарят на Община Стара Загора Николай Диков

Има осигурени средства по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) за тези 22 жилищни блока в Стара Загора, които ще получат подкрепа за устойчиво енергийно обновяване. Това оповести секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, който снощи проведе разяснителна среща с председателите на сдруженията на собствениците на одобрените за саниране жилища.

Те бяха поканени в заседателна зала „П. Р. Славейков“, за да изслушат информация от експертите на местната администрация какви стъпки предстоят и в какви срокове.

„Надявам се вие да сте посрещнали новина с радостта, с която нашият екип я посрещна – защото свършихме много работа заедно и резонно тя се увенча с успех. 22 жилищни блока ще придобият различен и по-красив облик. Комуникацията ни ще бъде постоянна, работата е разпределена по екипи, които ще работят по подготовката на последващата документация. Предстои обявяване на СМР за първите блокове, които вече са с готови проекти. Работата е всекидневна“, описа накратко ситуацията Николай Диков.

Той осведоми представителите на одобрените кооперации за някои предизвикателства по този проект, които са били решени още при предишни етапи на програмата. По темата за достъпната среда в тези блокове, където живеят трудно подвижни хора, е било единодушно одобрено проектантското решение да се осигури лифт, който е за сметка на програмата. „Хората от всички 14 санирани до този момент блокове се обединиха около тази възможност. Лифтът след това се дава за стопанисване на сдруженията на собствениците и при необходимост се ползва“, поясни секретарят на общината.

При реализирането на всички дейности по енергийно обновяване на блоковете досега екипите на Община Стара Загора са се поместили в указаните срокове и не са срещнали затруднения.

„Благодаря за проявеното търпение, видяхте, че то се възнаграждава накрая. Общата стойност на финансирането, което ще получим за вашите блокове, е малко над 30 млн. лева“, обяви координаторът на проекта Мирослава Шопова, началник на Отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“.

„Стъпките, които трябва да извървим, са със строго фиксирани срокове – 7 януари 2026 г. е последният ден, в който трябва да представим пълния пакет с документи за 22 проектни предложения, за да можем да заявим желанието си за подписване на договори за безвъзмездна финансова помощ“, предупреди хората г-жа Шопова. Повечето от документите ще бъдат подадени от страна на Община Стара Загора, а от страна на собствениците – две декларации.

След като документите се подпишат и изпратят, те ще бъдат разгледани и ще се издаде заповед, с която проектите се одобряват. Веднага след обичайния 14-дневен срок за обжалване ще бъдат предоставени договорите за безвъзмездна помощ. В началото на февруари те ще бъдат подписани. Ще бъдат определени координатори, ще се сформират екипи, всеки от хората ще може да контактува с тях.

След сключването на договорите от пролетта на 2026 г. започва да тече двугодишният срок и преди лятото на 2028 г. трябва да сме приключили с всички действия, обобщи за финал Николай Диков.

