Разследват трудова злополука със загинал работник

Окръжна прокуратура-Стара Загора наблюдава досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл. 123 ал. 1 от Наказателния кодекс.

Днес, 16 декември 2025 г., в 11,58 часа е бил подаден сигнал за това, че при укрепване на изкоп при строеж на сграда в гр. Стара Загора на ул. „Кенали“ се е получило свличане на земна маса, която е затрупала 52-годишен работник.

На място веднага са пристигнали лекарски екипи. Пострадалият е починал на път за болницата. Разследването по случая се извършва от следовател от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Стара Загора. Срокът за приключване е тримесечен.

