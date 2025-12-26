Виктор Папазов: Русия спечели първото делото за замразените руски активи

Руската централна банка е подала искове в 14 юрисдикции, включително международни съдилища срещу ЕС и ЕК за незаконното „замразяване“, а всъщност кражба на суверенните активи.

Искът е 800 страници. Изготвен е от най-добрите юристи в света. Вече има две предварителни решения, едното на швейцарски съд, за забрана за разпореждане с руските активи.

Разбира се, това не са окончателни решения. Делата ще се точат години. Ще ни струват стотици милиони евро, защото нали не си правите илюзии, кой ще плати сметката – всички ние, които търпим Урсулите в ЕК.

Виктор Папазов, икономически съветник на Възраждане

Facebook

Twitter



Shares