Започна мирното посещение на Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

На празника Рождество Христово, 25 декември, в късния следобед започна мирното посещение на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия.

Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му за Български патриарх през 2024 г.

Преди заминаването за Истанбул, Турция, Негово Светейшество отслужи водосвет, в който се помоли за безпрепятствено пътуване и Божие благословение. Заедно с патриарх Даниил в църковната ни делегация са и Техни Високопреосвещенства митрополитите: Западно и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Видински Пахомий и Мелнишкият епископ Герасим – гл. секретар на Св. Синод.

В 16 часа патриарх Даниил и водената от него делегация пристигна на летище „Ататюрк“, където бе посрещнат от Техни Високопреосвещенства Силиврийския митрополит Максим, Анкирския митрополит Григорий – и.д. протосингел и Негово Високопреподобие великия архимандрит Яков.

Малко преди 17 часа, местно време, църковната ни делегация бе посрещната на входа на Вселенската патриаршия от Негово Високопреосвещенство Халкидонския митрополит Емануил, митрополити и клирици – членове на патриаршеския двор. В патриаршеския храм „Св. Георги“ бе отслужен Благодарствен молебен, възглавен от Българския патриарх Даниил. След молитвеното последование се състоя и официалното посрещане на патриарх Даниил от Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей и от членовете на Св. Синод в Тронната зала.

По време на срещата бяха разменени слова и приветствия, които ще бъдат публикувани в официалния сайт на Св. Синод на БПЦ – БП. След като бе посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей в Тронната зала на Вселенската патриаршия Българският патриарх Даниил му връчи ордена „Св. Йоан Рилски”.

През 2024 г. Св. Синод реши на основание чл. 205 от УБПЦ – БП, за особени заслуги за преодоляване на разкола в БПЦ – БП, да награди с орден „Св. Йоан Рилски“ І-ва степен Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей.

Програмата предвижда в утрешния ден – Събор на Пресвета Богородица – да бъде отслужена тържествена света Литургия, на която Вселенският патриарх Вартоломей и Българският патриарх Даниил ще съслужат заедно.

