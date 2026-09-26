Рада Лайкова: Цифровото евро и дигиталната идентичност крият рискове за свободата и личните данни

Евродепутатът от „Възраждане“ Рада Лайкова изрази опасения за дигитализацията на финансите и бъдещето на плащанията в брой в предаването „Извън сценария“

Въвеждането на цифровото евро и европейската дигитална идентичност крие рискове за личните данни и свободата на гражданите, заяви евродепутатът от „Възраждане“ Рада Лайкова в предаването „Извън сценария“ с водещ Катя Илиева по Телевизия Евроком.

Според Лайкова европейските институции придвижват проектите с прекалено бързи темпове, без достатъчно да се отчита мнението на широката общественост.

Евродепутатът изрази опасения и за бъдещето на плащанията в брой, които според нея са важна гаранция за свободата и възможността на гражданите да водят „аналогов живот“.

„Цифровото евро ще бъде напълно безплатно за хората и задължително за търговците, докато при парите в брой се създават редица изключения и ограничения“, заяви Лайкова.

Като пример тя посочи места без персонал, сред които паркоавтомати и супермаркети, където не се приемат банкноти.

Опасения и за европейската цифрова идентичност

Лайкова коментира и развитието на европейската цифрова идентичност – EU ID Wallet, като изрази опасения относно съхраняването и използването на лична информация.

Според нея съществуват рискове от злоупотреби с данни, хакерски атаки и използването на подобни системи за засилен контрол при бъдещи кризи.

Лайкова коментира и президентските избори

В политическата част на разговора евродепутатът заяви, че „Възраждане“ влиза в предстоящата президентска кампания с лозунга „Различният избор“.

По думите ѝ номинацията на журналиста Петър Волгин за вицепрезидент е резултат от допитване до над 16 000 българи.

Лайкова представи това като доказателство за стремежа на партията да се вслушва в мнението на гражданите.