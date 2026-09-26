Млади предприемачи от България могат да кандидатстват за международна програма в Индия

Entrepreneurship Development Institute of India организира обучение за създаване на нов бизнес и развитие на предприемачески умения от 14 до 27 октомври 2026 г., като за участници от България и Северна Македония са предвидени между 3 и 5 места

Млади хора от България и Северна Македония могат да участват в програмата „New Enterprise Creation and Skill Upgradation Programme“, насочена към създаването на нови предприятия и развитието на предприемачески умения.

Обучението ще се проведе от 14 до 27 октомври 2026 г. и се предлага от Entrepreneurship Development Institute of India.

За кандидати от България и Северна Македония са предвидени между 3 и 5 места.

Подготовка за създаване и управление на собствен бизнес

Основната цел на програмата е да подготви младите участници за кариера като създатели и развиващи собствен бизнес.

Обучението ще им помогне да разпознават съществуващи предприемачески възможности, неизползвани пазарни ниши и възможности за прилагане на съществуващи технологии на нови пазари.

Програмата има за цел да подготви предприемачи от първо поколение, които могат да създават и управляват собствен бизнес.

Тя е насочена и към представители на по-младото поколение в семейни компании, които предстои да поемат управлението и развитието на семейния бизнес.

Подходяща и за специалисти по управление

В програмата могат да участват и специалисти в областта на мениджмънта, които желаят да придобият практически умения за управление на стартъпи и малки предприятия.

Сред конкретните цели на обучението са предоставянето на знания и практически умения, необходими на младите хора за създаването на собствени предприятия.

Идеята е участниците не само да постигнат самостоятелна заетост, но и да могат да създават нови работни места за други хора.

Кой може да участва?

Програмата е предназначена за млади хора с предприемачески потенциал, които са готови да приемат предизвикателствата на предприемаческата кариера.

Обучението ще се проведе в периода 14–27 октомври 2026 г.

За България и Северна Македония са обявени 3–5 места.

Повече информация за програмата, условията и кандидатстването е достъпна на официалната страница на програмата.

Информация и кандидатстване за програмата