Млади предприемачи от България могат да кандидатстват за международна програма в Индия
Entrepreneurship Development Institute of India организира обучение за създаване на нов бизнес и развитие на предприемачески умения от 14 до 27 октомври 2026 г., като за участници от България и Северна Македония са предвидени между 3 и 5 места
Млади хора от България и Северна Македония могат да участват в програмата „New Enterprise Creation and Skill Upgradation Programme“, насочена към създаването на нови предприятия и развитието на предприемачески умения.
Обучението ще се проведе от 14 до 27 октомври 2026 г. и се предлага от Entrepreneurship Development Institute of India.
За кандидати от България и Северна Македония са предвидени между 3 и 5 места.
Подготовка за създаване и управление на собствен бизнес
Основната цел на програмата е да подготви младите участници за кариера като създатели и развиващи собствен бизнес.
Обучението ще им помогне да разпознават съществуващи предприемачески възможности, неизползвани пазарни ниши и възможности за прилагане на съществуващи технологии на нови пазари.
Програмата има за цел да подготви предприемачи от първо поколение, които могат да създават и управляват собствен бизнес.
Тя е насочена и към представители на по-младото поколение в семейни компании, които предстои да поемат управлението и развитието на семейния бизнес.
Подходяща и за специалисти по управление
В програмата могат да участват и специалисти в областта на мениджмънта, които желаят да придобият практически умения за управление на стартъпи и малки предприятия.
Сред конкретните цели на обучението са предоставянето на знания и практически умения, необходими на младите хора за създаването на собствени предприятия.
Идеята е участниците не само да постигнат самостоятелна заетост, но и да могат да създават нови работни места за други хора.
Кой може да участва?
Програмата е предназначена за млади хора с предприемачески потенциал, които са готови да приемат предизвикателствата на предприемаческата кариера.
Обучението ще се проведе в периода 14–27 октомври 2026 г.
За България и Северна Македония са обявени 3–5 места.
Повече информация за програмата, условията и кандидатстването е достъпна на официалната страница на програмата.
Информация и кандидатстване за програмата