Проф. Иван Тодоров: Политици! Законност, здраве, права, бизнес!

проф. Иван Тодоров, адвокат, управляващ съдружник в „Георгиев, Тодоров и Ко“, пред Илиана Беновска в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, фейсбук страницата на предаването “Беновска пита”, профила Iliana Benovska, Радио К2 и Канал 3 на 20-и декември 2025 година.

Машинното гласуване.

„Много събития, правителството подаде оставка, НС излезе да ваканцува. Третото събитие е, че еврото чука на вратата, готови ли сте? Чест за мен е, че големият адвокат Иван Тодоров, не му правя четки, сега ще видите, но тази личност в юриспруденцията отново е в студиото, здравейте! Преди малко говорихме с предния събеседник, че интелигенцията вече е загубила тяга! Аз си позволих да Ви посоча като един от ярките представители на професионализма, знанията, но и уменията да оцелявате! Освен че сте съдружник във вашата адвокатска кантора, Вие сте и един от корифеите на административното право. Имате много сериозен опит и уважение в КС! И не много разпространеното в България арбитражно производство, това е производство за малко по-луксозни сделки, ако мога така да се изразя! Дали Ви засенчва това, че сте едно от свързаните лица с машините за гласуване? „Сиела“ е фирма, която ръководи вашия брат Веселин Тодоров, а знаете, че за машините, сега ще дойде проф. Константинов, който ще Ви направи на нищо! Защитете се, имахте неуредени отношения с ЦИК!“, попита Беновска. Иван Тодоров отговори, че се водят някакви дела, но те не са същественото нещо. Той добави: „Вредата за другите ни бизнеси е не по-малка, да не кажа по-голяма, отколкото ползите от машинното гласуване! Аз лично не бих се захванал с тази работа, ако сега трябва да избирам! Беше интересно, нещо ново! Ние даже не мислихме, че толкова ще се разрасне!“.

Иван Тодоров заяви, че по-голямата част от света гласува с машини, Индия гласува с машини, Филипините гласуват с машини. Водещата добави, че и Мадуро гласува с машини. Събеседникът ѝ отвърна, че вече не е така, защото Смартматик са го хванали в измама. Той е разбрал, че с машини не може да си печели изборите! В Русия се гласува с машини, които сканират бюлетината. Проблемът там е, че ако втори път си сгрешил ти броят бюлетината за невалидна. В България обаче самата машина води гласоподавателя! Но няма лошо да се въведе и машина за сканиране!

Водещата попита колко пари са спечелили от машините? Събеседникът ѝ отвърна, че са спечелили по-малко, отколкото са изгубили! Той продължи: „99,9% отидоха в Смартматик, защото те не искат да преговарят с държавата! Това е най-голямата фирма, 40% от гласуващите в САЩ гласуват през Смартматик! Между другото и в Европа има машини, 2/3 от Белгия гласуват с машини!“.

Водещата отбеляза, че в студиото влиза проф. Константинов, който ще обори Иван Тодоров. Тодоров отвърна, че преди време проф. Константинов е прогнозирал, че гласуването с машини ще се срине, но малко над 50% от хората са избрали да гласуват с машини! И досега при контролното преброяване няма установена нито една грешка при машините! Той обаче подчерта, че всеки има право на мнение и то трябва да се уважава!

„Но това с машините не повлия добре на репутацията ви?“, продължи Беновска. Иван Тодоров отвърна, че не е така. Той продължи, че „Сиела“ прави много качествени неща, като системата за сигурно електронно връчване в съда. Всички го използват! Търговският регистър в момента също работи с данни на „Сиела“, но не са получили нищо от държавата! Той добави: „Изцяло го направихме, за да помогнем на държавата и мисля, че всеки човек трябва да помага на собствената си държава!“.

„Ще се виждаме след като изберат новото правителство. Какво ще пожелаете сега за тези избори?“, попита Беновска. Иван Тодоров отвърна, че хората трябва да отидат и да гласуват. Ако искат шансът да им открадна гласа да намалее, тогава да гласуват с машини! Няма откраднат глас през машините! „Дори когато няма за кого да гласуват, да си изберат най-малкото зло и за него да гласуват!“, призова Тодоров.

Приватизацията на БТК.

„А вярно ли е, че обичате върховете? Навремето Вие ли бяхте адвокат за БТК? И сте се сближили с Делянко Пеевски, така ли е?“, попита водещата. Иван Тодоров отвърна, че тогава изобщо не е познавал Пеевски и няма как да се сближи с някой, когото не познава! Приватизацията на БТК е станала през 2003 г. и тогава изобщо не са се познавали с Пеевски! Тодоров заяви също, че не е работил по казуса КТБ по никакъв начин! Даже в момента води дела на БНБ срещу претендиращи за обезщетение по КТБ!

„Лукойл“.

„Понеже говорим за дела, Ви питам за едно бъдещо несигурно събитие. Ако „Лукойл“, подложен на особен управител, ние го взехме под крилото на нашата особена юрисдикция. Ако го сравня с арбитражното дело, което спечелихте срещу България от името на „Атомстройекспорт“ за реакторите в Белене, дали намирате чисто теоретично, няма начин да не сте мислил, някаква опасност „Лукойл“ също да влезе в това качество и да се обърне срещу България?“, попита Беновска. Иван Тодоров отвърна, че според него чуждестранните активи на „Лукойл“ ще бъдат продадени успешно, има достатъчно кандидати за това. По тази причина няма да има повод да се стигне до дело срещу България! Преговорите текат, има одобрение от САЩ и вероятно до няколко месеца ще има сделка!

Водещата попита дали е юридически изправен особения управител? Не е юридически издържано обаче да продаваме активи на „Лукойл“. Това е изключително рисковано! Чисто хипотетично, ако бъдат продадени активи на неизгодна цена, „Лукойл“ може да съди България за разликата между тази цена и пазарната. Но според Тодоров това няма да се случи!

Еврозоната.

„Като казах, че сте добре уважен в КС, колко ваши инициативи бяха добре приети?“, попита Беновска. Тодоров отвърна, че са инициирали 7 дела в КС и са спечелили всички. В момента обаче не са му в главата.

„Виси едно дело, което в момента вече няма правен смисъл, това е маниер на КС, въпроса има ли право българина на референдум? Говоря за искането на президента и не само той, и „Възраждане“ го искаха, да има референдум за това кога да влезем в еврозоната!“, продължи Беновска. Иван Тодоров отвърна, че на практика плакаме в евро от 1997 г., а хартията, с която оперираме в евро, на нея пише лев! Беновска попита: „На баба ми от Дуранкулак“ как ще го обясните?“. Иван Тодоров отвърна: „Ами аз не мисля, че баба ми от Дуранкулак трябва да решава тези въпроси, казвам Ви го честно! Затова по света не правят референдума например дали да намалим данъците!“.

Беновска попита какво ще се случи с Юрибор. Иван Тодоров отвърна, че има индекс на БНБ и всички потребителски кредити и много от кредитите за бизнеса са въз основа на този индекс. Този индекс ще продължи да съществува и след 1-ви януари. Тодоров бе категоричен, че е много по-добре за имиджа ни, ако сме в еврозонат. Много по-добре е за чуждестранния бизнес, ако знае, че сме под контрола на ЕЦБ. Много по-добре и за чуждестранните туристи, както и за българите да не плащат обменни курсове!

„Виктор Орбан да не би да е глупав?“, попита Беновска. Иван Тодоров отговори, че Унгария има най-нисък икономически ръст в ЕС.

Кой и на какво основание иска и може ли да управлява България?

„Лека полека вървим към темата кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Този въпрос го питаме от 15 години, никой не отговаря смело! Как си го обяснявате?“, попита Беновска. Иван Тодоров отвърна: „Какъвто народа, такова и правителството! Като погледнеш какво е правителството, виждаш какъв е народа! Говоря като цяло, има и прослойка от интелигенти хора!“.

„Като казахте за интелектуалния потенциал, и Бате Бо ли принадлежи към тези?“, попита Беновска. Събеседникът ѝ отвърна, че Борисов е опитен политик, политическо животно в добрия смисъл на думата. Естествено има и неща, за които може да бъде критикуван, но трябва да му се отчетат и плюсовете!

Иван Тодоров продължи, че България има и постижения през последните години, като Шенген и еврозоната. Що се отнася до бюджета, който бе предложен, но не бе приет, той взима твърде много пари от бизнеса. Колкото повече се изземва чрез бюджета от бизнеса, толкова по-бавно е развитието. САЩ именно по тази причина се развива по-бързо от ЕС и има повече пари за социални дейности!

„Сигурно сте гледали фамозното обяснение на „сивия кардинал“, който не сте познавал, когато сте приватизирал БТК, Делян Пеевски, който доста остроумно и картинно се опита да обясни каква е била неговата роля и най-вече каква е била ролята на присъдружната му сглобка!“, продължи Беновска. Иван Тодоров отвърна, че наистина промени, направени в Конституцията по време на сглобката, са били безумни! Самият той е писал статии, че не бива това да се прави, но никой не му е обръщал внимание. Той продължи, че има и добро законодателство, прието в последните години. „Бях един от тримата докладчици по АПК и след приемането на кодекса излязохме на трето място по бързина! 2018 вкарах едни сериозни промени по моя инициатива в АПК, през 2021 приеха промените, 2021 вече бяхме първи по бързина на административното правораздаване в ЕС! За компетентността имам сериозни съмнения, че напоследък нивото пада! Не знам защо, има много добри съдии, но нивото пада!“, каза Тодоров.

Водещата пусна видео от 17 декември, в което Пеевски показва на журналисти кабинета си, в който е направен музей на сглобката:

17-ти декември 25-та

Май, май, може и да стане. Пеевски се отказва от салтанатите си в НС. Зарязва скъпите автомобили и охрана. Дали не е просто да ни приспи преди изборите?

Делян Пеевски: Колеги, заповядайте! Добър ден, колеги в музея на сглобката! Това е музея на сглобката. Заповядайте да видите много неща, които знаете! Господина го познавате, предполагам, Кирил Петков. Двамата с него в сглобката, която не е съществувала, според тях. Да продължим, всичките законопроекти, които свършихме за България. Ние не се отричаме от тях, а се гордеем с тях! Конституцията, която заедно приехме. Може би от нея се отричат. Тук отново бяхме заедно и защитавахме Украйна. И от това сигурно се отричат. Да продължим, предполагам, че ги познавате, любителите на турско кафе. Виждате ги. Тук разговаряме с украинския президент заедно. Може би и от това се отричат. Тук преговаряме заедно и говорим за конституционната реформа. Тук са множество есемеси, които имаме помежду си. Националния съвет на ПП-ДБ, който беше изнесен от техния народен представител с цялата истина. Предполагам, че Росенец го познавате, да го видите хубаво!

Колеги, ДПС направи сглобката, много хубави неща. Тогава бяхме най-добрите! И управлявахме заедно с тях, с ГЕРБ и с ПП. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, в кабинета на г-н Борисов. А истината е, че забравиха всичко. Видяхме ги на площадите как пускат клипове, как се отричат. Ние сме най-лошите!

Едно искам да кажа, аз признавам, че може би и ние сме проявили агресия, на база на тяхната агресия. Нашите депутати бяха нападнати. За което се извинявам на нашите избиратели, което може да не се е харесало! Аз, като лидер, поемат тази отговорност! Но те се държаха чудовищно с моите депутати! Съжалявам за което! Но това, което се случва, минава всякакви граници! Да подменяме историята, че сме нямали общо, че сме управлявали заедно! И то защо? Защото не управляваме заедно. Техните избиратели трябва да знаят, тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС! Не трябва да ги излъжат. Нека хората да избират и нови лица, да избират който решат. Да решаваме нещата в политическия терен, не в терена на агресията, битките, шамарите, юмруците! Това няма да донесе нищо на България. Ние няма да бъдем в този стил! Изборите идват, нека да видим какво доверие ще получат партиите. На Сорос агенциите им казвам едно. Да правят каквито искат изследвания, вотът ще се види в изборния ден, когато изборният ден приключи! Призовавам този тон да приключи! Ако те не го приключат, със сигурност ще бъдат наказани от техните избиратели. Ние няма да бъдем с този тон, ще бъдем позитивни в името на България! Има много теми, цените на стоките, цените на услугите, проблемите със заплатите на всички, бюджета. Ние ще бъдем на висотата на ДПС, на отговорната партия, която мисли за България! Благодаря ви колеги, може да се запознаете с всичко, да заснемете мистичния, фамозен кабинет, който го фалшифицираха с хиляди снимки! В който са били стотици пъти. Може да разгледате навсякъде. Ходете разгледайте бидетата, тоалетните, гардеробите, всичко, което се пусна! Омерзен съм от всичко, което стана! Ето го мистичния кабинет на Делян Пеевски! Нека да го види цяла България!

Беновска попита: „Това добър управленчески ход ли е? С това Пеевски показа ли, че не само иска, но и може да управлява България?“. Тодоров отвърна, че Пеевски е показал, че е управлявал с ПП-ДБ. Това от гледна точка на ПП-ДБ е било грешка, но явно от гледна точка на Пеевски е било добър ход!

„Тези хора мислят ли за нас? Нали очакваме държавниците да мислят за хората!“, попита Беновска. Иван Тодоров отвърна, че това са различни хора. Някои мислят за народа, други мислят за себе си повече. Но не иска да влиза в персонификация! „Тъй като се занимаваме с машините за гласуване, не е хубаво да споменавам персонално политици, защото това ще се приеме като пристрастие! Казвам Ви го съвсем сериозно! Ние не е възможно да изкривим резултатите от изборите, въпреки че не бихме си го и помислили! Но въпреки това не е хубаво да се споменават персонално политици при това положение!“, категоричен бе Тодоров. Той добави, че се старае бизнесът му да няма общо с държавата и държавни поръчки. В момента инвестира в Турция в изработване на GPS и може да каже, че Турция е прекрасно място за инвестиране!

Здравеопазването.

Иван Тодоров каза, че има две клиники, Хил клиник и Он клиник, в които работят прекрасни хирурзи, едни от най-добрите. Водещата попита как му е хрумнало да работи в тази сфера. Събеседникът ѝ отвърна, че е видял ниша, заедно с хората, с които работи.

„Но защо в България НЗОК, старая се да го кажа меко, не си изпълнява функциите на единствена институция, докога? Видели ли сте как се обслужват обикновените хора? Висят с деца, с възрастни хора, едни лелки се разхождат с торби, ядат сандвичи, пушат! Има един телефон, на който ти казват на кой имейл да пуснеш! Пак ще използвам израза с баба ми от Дуранкулак! Като сте вътре в тази игра, защо не влезете по-силно?“, попита водещата. Иван Тодоров отвърна, че една от основните функции на Здравната каса е да бъде точена! Изключително вредно явление е да се направи само една държавна каса! Трябва да има частни здравноосигурителни каси, както в Нидерландия! А в България има болници, които точат здравната каса и тя не ги проверява, защото е получила директива да не ги проверява. А на други места се скъсват от проверки. „Държавната здравна каса е вредно явление и трябва да се премахне! На нейно място трябва да се сложат три частни здравни каси под много сериозен контрол и да се вземе ноу-хау такова например, каквото е в Нидерландия!“, категоричен бе Иван Тодоров.

Иван Тодоров продължи, че клиничните пътеки са направени зле, а следболничната помощ отстъства! Парите се съсредоточават в болниците, а не в доболничната помощ, където трябва да е превенцията. „В България има и много добри хирурзи, на които, ако бяха създали добри условия, щяха да бъдат много добре нещата! Но масотово здравеопазване в България е под всякаква критика! Точенето на касата е огромно безобразие, неравнопоставеността между болниците е огромна! Пътеките са тъпо направени, да лежиш излишно, вместо да се съсредоточиш върху доболничната помощ! При нас, като те оперират от простата, след 24 часа довиждане! А в други болници трябва да лежиш не знам колко време, защото така трябвало!“, категоричен бе Иван Тодоров.

Водещата отбеляза, че България е с много висока смъртност. Иван Тодоров отвърна, че се отчита извършена здравна помощ, която не се извършва или се извършва некачествено. Другата причина е, че населението много застарява! Трябва да се предприемат мерки лекарите да се задържат в България. Трябва да се увеличат и парите на медицинските сестри и младите лекари.

Платил ли си е авторски права Пеевски за озвучаването на протестите на ДПС Ново начало?

„Делян Пеевски нали устрои едни протести. По Закона за телевизия и радио ние, като медия, сме задължени да плащаме авторски и сродни права, а Профон и Музикаутор. Аз се поинтересувах дали Пеевски си е платил за използването в N града на песни като „Моя страна, моя България“, разни народни, дали си е платил авторски и сродни права? Профон ми отговориха, че по ЗДОИ съм нямала право да им задавам този въпрос, защото те не били държавна, общинска и не знам каква организация. А ако аз не си платя като медия, веднага ме спрат лиценза!“, обясни Беновска.

Подаръците.

Водещата подари на госта си Конституцията на България, издадена от „Сиела“! Иван Тодоров подари на водещата учебника по административен процес на Кино Лазаров. Той обясни: „Вътре има електронен код, това е електронна книга. Като стигнеш до нормативен акт, като кликнеш върху него и той се отваря. Като кликнеш върху съдебното решение, то също се отваря! Такива книги няма по света!“. Така завърши разговорът между Иван Тодоров и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, Канал 3 и по “Радио К2” на 20-и декември 2025 година.

Facebook

Twitter



Shares