ПП предлага пълна забрана на рекламата на хазарт в медии, интернет и на обществени места

Законопроектът предвижда ограниченията да обхванат телевизията, радиото, социалните мрежи, билбордовете и други рекламни съоръжения

„Продължаваме промяната“ съобщи, че е внесла законопроект за цялостна забрана на рекламата на хазарт, включително в медиите, интернет, социалните мрежи и публичната градска среда.

Според предложението забраната трябва да обхване рекламата в телевизията, радиото, печатните и електронните медии, интернет и социалните мрежи, както и върху билбордове, спирки, фасади, електронни табла и други рекламни съоръжения.

От партията посочват, че законопроектът цели да бъдат премахнати и възможностите за заобикаляне на ограниченията в телевизионното съдържание. Сред тях те посочват продуктовото позициониране и използването на спортни лога, свързани с хазартни оператори.

Според ПП действащите ограничения не са достатъчни и е необходима по-широка забрана, която да ограничи достигането на хазартна реклама до гражданите.

Партията стартира и петиция в подкрепа на предложението за пълна забрана на рекламата на хазарт.