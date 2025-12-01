Ефрем Чучков – най-издирваният български комита в Македония

Скопските историци не могат да премълчат всички факти, каза Явор Чучков

Името на революционера Ефрем Чучков да бъде отново споменавано по време на тържествените чествания и заря-проверките у нас. Този призив отправи в ефира на „Операция История“ неговият правнук – Явор Чучков.

В рубриката „Тяхната история“ той разказа интересни подробности за живота и борбата на Чучков.

Той е бил първият войвода на Четническия институт на ВМРО, посочи Явор Чучков.

„Ефрем Чучков е бил наричан в спомените на съвременниците си „Апостол на освободителните борби на македонските българи“ и „легендарен войвода“… Офицери от тогавашното турско военно разузнаване са писали за него: „Той е най-издирваният български комита в Македония. Той е един от най-големите врагове на империята„, посочи разказа потомъкът му пред Bulgaria ON AIR.

По думите му скопските историци издават книги за Ефрем Чучков.

„Включително един от тях е изследвал огромната кореспонденция между Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Част от тази кореспонденция беше дарена от моите родители на българската държава. Сега е разпръсната. Скопските историци не могат да премълчат всички факти, макар че премълчават доста неща“, посочи още Явор Чучков.

източник: www.bgonair.bg

Facebook

Twitter



Shares