Петър Волгин: Корупционният скандал в Украйна бе предизвикан от САЩ

Това е директен знак от Тръмп към Зеленски, че мирът е близо, посочи евродепутатът от „Възраждане“

„Факт е, че войната приключва сега!”. Това заяви евродепутатът от „Възраждане“ Петър Волгин в студиото на БНТ. Той поясни: „Дали ще приключи до няколко седмици или до няколко месеца, е безспорно и има две основни причини за това. Едната, разбира се, е положението на фронта, където руската армия печели. Но втората, по-важна, е този корупционен скандал”, каза Волгин в предаването „Денят започва с Георги Любенов”.

„САЩ казват на Зеленски: Ти беше дотук! Оттук нататък ние казваме какво да се прави, а ние искаме да има мир колкото се може по-скоро. Ако ти продължаваш да пречиш на този мир, то тогава ще си отидеш и ти”, каза Волгин.

„Този корупционен скандал не е избухнал така изведнъж, защото едни антикорупционни органи в Украйна са се задействали много активно и са решили да разкрият всички нередности. Той беше пряко предизвикан от САЩ, защото тези антикорупционни бюра в Киев, са на директно подчинение на администрацията във Вашингтон. И просто на тях им беше даден знак, че трябва да действат”, обясни евродепутатът.

„Спомняте си, че през лятото Зеленски се опита да отнеме правомощията им, да ги постави под контрол на изпълнителната власт, но тогава, пак с американско съдействие, този опит беше предотвратен. Така че този корупционен скандал не е просто разкриване на поредната афера, той е директен знак от САЩ, от администрацията на Тръмп към Зеленски, че ако продължава да упорства, ако продължава да се подчинява на нарежданията на Великобритания и на Брюксел, то тогава не просто Ермак ще си отиде, а може да се стигне и до самия него.” Така Волгин обясни събитията, довели до оставката на началника на канцеларията на Зеленски Андрий Ермак след обиск на дома му от антикорупционните служби.

„Съвсем логично е да предположим, че не Тимур Миндич е основното действащо лице, а може би самият Зеленски има пряко участие във всичко това, защото една такава афера за отклонени стотици милиони долари няма как да става без знанието на президента”, подчерта той.

Петър Волгин коментира и участието си в делегацията на „Възраждане“ на международния форум в Сочи. Той определи събитието като „ключова площадка за диалог“ и подчерта, че събитието е било важно, защото е събрало представители на различни държави – от европейски страни като Австрия, Германия, Франция и Унгария до Бразилия, Индия, Иран и Южна Корея. Според него подобни срещи са необходими за дипломацията. Евродепутатът посочи в този ред, че Европейският съюз „не е направил нищо за постигане на мир“ през последните години от войната в Украйна.

„Как да има дипломация, ако хората не говорят помежду си? Това е най-големият грях на ЕС – че през тези почти четири години не се положиха усилия за диалог“, заяви Волгин.



„Няма неприятелски народи – има липса на комуникация. Когато държавите си говорят, войната няма шанс да продължи“, убеден е Волгин.

Той даде пример с унгарския премиер Виктор Орбан, който според него показвал модел на независима външна политика и подчерта, че Унгария – въпреки членството си в ЕС и НАТО – „не се е включила в антируската реторика“ и е запазила диалог както с Москва, така и с Вашингтон. По думите му именно това превръща Будапеща в потенциален домакин на очаквана среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин – пример за държава, способна да бъде посредник в мирни преговори.

„Орбан показа смелост да действа независимо, за разлика от българските премиери, които веднага танцуват по свирката на Брюксел“, коментира Волгин. Той заяви, че България също би могла да играе роля на медиатор, но според него до момента нито един български министър-председател не е демонстрирал подобна позиция.

Относно протестите Волгин направи ясно разграничение на мотивите, с които „Възраждане“ и ПП-ДБ излизат срещу властта: „ПП-ДБ не искат правителството да пада. Те искат да участват във властта. Те не искат да махнат ГЕРБ и ДПС. Те искат да управляват заедно с тях”, категоричен бе евродепутатът.

„Целта на ПП-ДБ не е да изчисти страната от корупцията, от лошите практики и от всичко останало. Проблемът е, че искат да се намърдат и те във властта, както вече са правили няколко пъти”, посочи Волгин, като припомни сглобките им досега.

