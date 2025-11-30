Китайската провинция Съчуан търси партньорства в България

Конференция за икономическо, търговско и културно сътрудничество между провинция Съчуан в югозападен Китай и България се проведе в понеделник в Китайския културен център.

Еднодневното събитие, организирано от Мрежата на неправителствените организации в Съчуан за международен обмен (SNIE), събра институции и компании от Съчуан, както и техните потенциални български партньори.

Лиу Джие, вицепрезидент на Китайската мрежа от неправителствени организации за международен обмен (CNIE) и президент на SNIE, призова двете страни да използват богатите селскостопански ресурси на България и стратегическото ѝ положение като търговски коридор между Азия и Европа, за да стимулират обмена на висококачествени продукти, да разширят търговията и да търсят съвместни предприятия в областта на зелените технологии, чистата енергия и инфраструктурата.

Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), заяви, че страната му високо цени партньорството си с Китай и че двустранното сътрудничество е постигнало осезаем напредък през последните години. Той каза, че търговията между България и Китай е достигнала над 3,8 милиарда щатски долара само през 2024 г., като провинция Съчуан е допринесла с близо 590 милиона щатски долара.

Ангел Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за инвестиции в България, изрази увереност, че компаниите от Съчуан ще намерят в България надежден партньор за реализиране на проекти с добавена стойност, производство за европейските пазари, както и за създаване на съвместни центрове за разработка и регионални логистични решения.

Конг Линъю, икономически и търговски съветник в китайското посолство в България, призова двете страни да разширят практическото сътрудничество в областта на икономиката, инвестициите, научните и технологичните иновации и културата, „което ще даде по-голям тласък на развитието и взаимната полза“ .

Мъж демонстрира техника на тъкане с въже на конференция за икономическо, търговско и културно сътрудничество между китайската провинция Съчуан и България в Китайския културен център в София, България, 24 ноември 2025 г. Еднодневното събитие, организирано от Мрежата за международен обмен на неправителствените организации на Съчуан (SNIE), събра институции и компании от Съчуан, както и техните потенциални български партньори.

(Снимка от Мариан Драганов/Синхуа)

източник: english.news.cn

