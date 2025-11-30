Лудогорец U13 излезе начело на по-голямото първенство в Зона Варна

Децата на Лудогорец до 13 години надвиха с 3:1 Спартак (Варна) и си гарантираха първото място в по-голямото възрастово първенство U14.

След поредните извоювани три точки, младите „орли“ ще зимуват начело в Зона Варна.

През първото полувреме младите „орли“ допуснаха варненци да излязат напред в резултата след допусната колективна грешка в отбраната. Разградчани владееха събитията на терена, но не съумяха да създадат достатъчно голови положения. След почивката обаче нанизаха изравнително попадение, след което стигнаха до пълен обрат. Две точни попадения наниза Давид Ембия, разписа се и Алекс Димитров.

Поздравявам момчетата за страхотната им игра в мача, нямам никакви забележки относно представянето им, похвали своите подрастващи „орли“ наставникът Светлин Иванов.

Facebook

Twitter



Shares