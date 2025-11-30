Картини на Георги Баев стават част от мисията „Нов роял за талантите на Бургас“
Две произведения на големия български художник Георги Баев от цикъла му „Бариери“ вече са част от благотворителната инициатива „Нов роял за талантите на Бургас“.
Картините са дарени специално в подкрепа на каузата, която има за цел да осигури нов концертен роял за младите музиканти от НУМСИ „ Проф.Панчо Владигеров“.
По време на среща с възпитаници на елитното учебно заведение дарението беше представено от Иво Баев, който разказа за философията и духа на своя баща – творец, за когото свободата, смелостта и преодоляването на вътрешни и външни бариери са били движеща сила. Именно това послание той предаде и на младите таланти с кратките, но силни думи:„Чупете всички бариери.“
Двете дарени картини ще бъдат включени в благотворителната изложба „Нов роял за талантите на Бургас“, която ще бъде открита на 1 декември 2025 г. от 18:00 ч. В Дружеството на художниците на ул. „Александровска“ 22, обясни директорът на НУМСИ“ Проф. Панчо Владигеров“ Димитър Маджаров. Средствата от изложбата ще бъдат насочени към закупуването на нов роял – необходим инструмент за развитието на младите музиканти и за утвърждаването на Бургас като град на изкуството.