Участниците в IFFI се насладиха на японското „Бледа гледка към хълмовете“ в последния ден на 56-ия IFFI

Японският режисьор Кей Ишикава се срещна с медиите днес в залата за пресконференции с втория си режисьорски филм „Блед изглед към хълмовете“, който беше прожектиран тази година на 56- ия Международен филмов фестивал на Индия (IFFI) в Гоа, като част от букета „Фокус върху страната: Япония“, подбран, за да предложи на участниците в IFFI панорамна гледка към съвременното японско кино.

Чествайки творческата жизненост както на изгряващи гласове, така и на признати майстори, които продължават да оформят кинематографичното наследство на нацията, „Фокус върху страната: Япония“ обхваща изключителен спектър от жанрове – от интимни драми, изследващи паметта, идентичността и принадлежността, до исторически епоси, психологически трилъри, детски разкази и абстрактни, нелинейни експерименти, които предизвикват и разширяват границите на кинематографичната форма.

Режисьорът Ишикава откри дискусията с думите: „Това е първото ми посещение в Индия и наистина се насладих на преживяването. Филмът е базиран на едноименния роман на носителя на Нобелова награда Казуо Ишигуро от 1982 г. Тази година много японски филми изследват тази тема, тъй като се навършват 80 години от края на Втората световна война. Аз също винаги съм искал да говоря по тази тема, но ми беше трудно да намеря правилния език, тъй като не съм преживял този период от първа ръка. Когато открих този роман, темата стана много по-достъпна за мен и ми даде увереност да разкажа тази история.“

Историята на филма проследява млада амбициозна японско-британска писателка, която се заема да създаде книга, базирана на следвоенните преживявания на майка си Ецуко в Нагасаки. Все още преследвана от самоубийството на по-голямата си дъщеря, Ецуко започва да разказва спомени от 1952 г., когато е била млада бъдеща майка. Спомените ѝ са съсредоточени върху срещата ѝ със Сачико, жена, решена да изгради нов живот в чужбина с дъщеря си Марико, която от време на време говори за обезпокоителни спомени, свързани със зловеща жена. Докато писателката сглобява фрагментите и сувенирите от годините на майка си в Нагасаки, тя започва да забелязва обезпокоителни несъответствия между спомените, които Ецуко споделя, и реалността, която те внушават.

Той сподели, че това, което го е привлякло към тази история, е, че тя не е само за атомната бомба, но и за жени от различни епохи. Обясни, че е избрал сам да напише сценария, а също така е монтирал филма, тъй като смята монтажа за последния етап от процеса на писане.

Той обясни, че екипът е трябвало да балансира гледните точки на три държави – Япония, Великобритания и Полша, докато определя най-подходящия край за филма. Всяка от тях е донесла различна чувствителност: британските продуценти са предпочели по-ясен и по-дефиниран завършек, докато полските са смятали, че твърде многото обяснения биха размилили въздействието. Японската перспектива е била някъде по средата. Той сподели, че наистина е харесал този съвместен процес и обширните дискусии, които в крайна сметка са довели филма до правилния край.

