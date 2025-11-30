Ангел Георгиев към външния министър: Гърция държи ГКПП „Рудозем – Ксанти“ затворен, въпреки че вече е в нейната пътна мрежа

Народният представител от „Възраждане“ призова за адекватна реакция на българските власти

Народният представител от „Възраждане“ Ангел Георгиев постави пред министъра на външните работи въпроса за продължаващото блокиране на сухопътната граница с Гърция при ГКПП „Рудозем – Ксанти“, въпреки че България вече е част от Шенген. На парламентарен контрол той попита министъра защо гръцката страна едностранно и незаконно е поставила масивни бетонни бариери и блокира не само официалния пункт, но и горски пътища, като по този начин възпрепятства движението на хора, стоки и капитали, което е основна ценност на Европейския съюз. Георгиев описа какво показват неколкократните му проверки на място, придружен от народния представител Емил Янков.

„Това не е шенгенска граница, това е една бетонна стена. Пунктът е изцяло изграден от българска страна, но движението на хора, стоки и капитали е невъзможно, заради едностранните и противозаконни действия на южната ни съседка и липсата на реакция от българските институции. Става дума за реално и едностранно блокирана шенгенска граница от страна на Гърция в разрез с европейските разпоредби.“, поясни Георгиев.

Въпросът му е на фона на обнародваното в гръцкия държавен вестник решение, с което пътят от ГКПП „Елидже“ до Димарио е включен в националната пътна мрежа на Гърция. „И в този ред на мисли въпросът ми е имали ли сте контакти с Вашите гръцки колеги и поставили ли сте въпроса кога реално ще бъде отворен пунктът след горепосоченото обнародване в гръцкия държавен вестник?“, заяви Георгиев.

В отговора си външният министър подчерта, че България е изпълнила изцяло своите ангажименти по договореностите с Гърция и е приключила строително-монтажните дейности още през 2023 г.

„Строително-монтажните дейности на българска територия са напълно приключени през 2023 година и обемът по изпълнение на задачите по обекта има издаден акт за въвеждане в експлоатация от Държавна приемателна комисия.“, заяви той и допълни, че въпросът за откриването на ГКПП се поставя последователно при всички двустранни контакти.

Министърът посочи, че Гърция обяснява забавянето с „тежкия терен“ и „множество обжалвания“ на търговете, а последният срок за приключване от тяхна страна е бил февруари тази година. Той припомни, че с решение на гръцкия министър на инфраструктурата от 17 септември 2025 г. са определени пътните участъци, които се включват в основната републиканска мрежа и в трансевропейската пътна система, което е „необходимо, но не единствено“ условие за откриването на пункта. Министърът подчерта, че България е изпратила вербална нота още на 8 октомври 2025 г., но „към настоящия момент все още не сме получили отговор“, каза той.

Ангел Георгиев настоя, че България трябва да реагира и срещу блокирането на горски пътища от гръцка страна. „Гръцката държава абсолютно незаконно, в разрез с шенгенските разпоредби, блокира и горски пътища, по които е възможно да се премине.“, заяви той и попита защо външно министерство все още не е сезирало Европейската комисия: „Поставихте ли въпроса пред Европейската комисия? Ако не сте го направили, кога ще го направите?“, поиска да разбере народният представител от „Възраждане“.

Министърът отговори, че ангажирането на ЕК трябва да бъде краен инструмент.

„Давате ли си сметка, че този пункт е от особена икономическа важност, транспортно насърчава свързаността, за която така много се борим? И в това отношение ние няма да отстъпим от интересите на държавата“, заключи народният представител от „Възраждане“ Ангел Георгиев.

