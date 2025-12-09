Петър Петров: Това правителство е вредно и престъпно и то трябва да бъде свалено от власт

Ако се чудите защо в бюджета няма пари за социални плащания, за гарантирани минимуми на лекарския персонал и за младите лекари, за вдигането на ниските пенсии, за справяне с безводието, защо майчинството не е обвързано през втората година поне с МРЗ, както и защо парите за лечението на тежко болни деца не са увеличени С ЕДНА СТОТИНКА (при 1,4 милиарда лева ръст в парите в НЗОК), то трябва да знаете, че:

– България ще даде от парите на данъкоплатците 2,4 милиарда лева заем на Украйна, след като Европейската централна банка е отказала да гарантира 140 милиарда евро за тази цел. Тези пари НИКОГА няма да ги видим обратно и след 10-20 години ще им бъдат опростени;

– България ще внесе още 2,4 милиарда лева годишна членска вноска в ЕС през 2026г, отново от парите на данъкоплатците;

– България ще изтегли и заем от над 6 милиарда лева за военно оборудване по програмата SAFE, който заем ще го плащаме всички;

Затова казваме, че това правителство е вредно и престъпно и то трябва да бъде свалено от власт.

ОСТАВКА до дупка!“

Facebook

Twitter



Shares