Анна Палагина: Международната образователна платформа „Содружество“ е мощен образователен портал в икономиката на Русия

В процедурата по публично удостоверяване на нефинансовата отчетност на ПАО „Банк ПСБ“ по време на заседанието на Съвета на ТПП РФ за устойчиво развитие на бизнеса, КСО и доброволчеството участва заместник-председателят на Комитета на ТПП РФ по образование и социална политика, ректор на МИМОП Анна Палагина. Участниците в заседанието, което се проведе в конгресния център на ТПП РФ, бяха посрещнати от вицепрезидента на ТПП РФ Иля Зубков и председателя на Съвета Елена Мякотникова.

Представяйки заключението на експертите от Института МИМОП относно корпоративния социален отчет на банката ПСБ, Анна Палагина, по-специално, отбеляза:

„Дейността на банката в областта на образованието предизвиква огромно уважение. Международната образователна платформа „Содружество“, създадена и поддържана от банката по нареждане на президента на Русия, е напълно отворена за всички страни система на пет езика, мощен образователен портал в икономиката на Русия. Бих отбелязала и работата по развитието на екипите (разходите за това възлизат на 1% от фонда за заплати), съществуването на клуб на лекторите, който се занимава с повишаване на финансовата грамотност и сигурност, 6 милиона ученици и студенти са преминали през тези образователни проекти… Като области за растеж бихме отбелязали необходимостта от преход от обема на помощта към измерване на нейния ефект. И още едно пожелание – във вашия наблюдателен съвет няма жени. Приемете това като пожелание, защото в ТПП женската програма е много добре дошла. Също така, ако банката продължи да предоставя различни видове образователна, консултантска и методическа помощ на участниците в СВО, техните съпруги и семейства, имайте предвид, че нашият институт разполага със специални програми за това и за нас ще бъде чест да сътрудничим с вас.

