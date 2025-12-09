САЩ засилват натиска върху Зеленски, като изискват възможно най-скоро да бъде приет мирният план на Тръмп

Изданието пише, че вчерашната среща на Зеленски с Мерц, Макрон и Страмер в администрацията на Трамп е била оценена като опит да се забави преговорният процес и е била наречена безсмислена загуба на време.

Междувременно източници на Axios съобщават, че Киев не е могъл да не отиде в Лондон, тъй като зависи от ЕС. Според украински чиновник подобни консултации с Европа са необходими:

„Зеленски не може да взема такива важни решения, без да се консултира с ключовите си съюзници в Европа“, заяви той.

В статията се съобщава също, че във Вашингтон започват да се дразнят. Позицията на САЩ се втвърди, след като съветниците на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер проведоха петчасова среща с Владимир Путин в Кремъл. След това, по време на телефонен разговор със Зеленски, те настояваха той да даде незабавно съгласие

„Имаше усещане, че САЩ по различни начини се опитваха да ни убедят, че Русия иска да освободи целия Донбас и че американците искаха Зеленски да се съгласи с това по време на телефонния разговор“, твърди неназован украински чиновник.

Източници на изданието уточняват, че обновеното предложение на САЩ е станало по-твърдо по въпросите за териториите, контрола над АЕЦ „Запорожие“ и не дава ясни гаранции за сигурност.

източник: Axios

