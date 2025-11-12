Николай Денков: Благомир Коцев не трябваше да бъде задържан нито за ден, камо ли да бъде първият кмет, който управлява Варна от ареста

Благомир Коцев не трябваше да бъде задържан нито за ден, камо ли да бъде първият кмет, който управлява Варна от ареста.

Прокуратурата трябваше сама да поиска освобождаването му, след като разследването е приключило. След като това не се случи, съдът трябваше вече да е насрочил дата на заседанието за промяна на мярката му.

Проверката дали Сарафов заема незаконно поста и.ф. главен прокурор трябваше да е започнала отдавна – и без съдия от ВКС да я разпорежда. Както трябваше да се провери и случаят с пребития прокурор.

За полицаите, обвинени във взимане на подкуп от пиян шофьор, убил френски гражданин на пътя, трябваше да има поне ясни мотиви от съда за оневиняването им.

Трябваше…, ако правосъдието не беше политическа бухалка, «прочула» се в цяла Европа. Примерите са безброй.

Прокуратурата разследва убийството на кучето. Защото тук няма политика, само силен обществен натиск.

По този повод мога само да цитирам Алфонс Дьо Ламартин – „Човек няма две сърца – едното за хората, другото за животните. Той или има сърце, или няма!“

Истинско правосъдие за хората няма. Затова и протестите за справедливост няма да спрат. Довечера в 18 часа отново пред Съдебната палата.

