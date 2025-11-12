сряда, ноември 12, 2025
Министър Георгиев проведе прощална среща с посланика на Полша

На 12 ноември министър Георг Георгиев проведе прощална среща с посланика на Полша в България Н. Пр. Мачей Шимански.

Министър Георгиев благодари за усилията и приноса на посланик Шимански за насърчаване на българо-полските отношения през последните шест години. В хода на разговора двете страни оцениха високо възходящото развитие на двустранното сътрудничество във всички области от взаимен интерес, като бяха откроени перспективите пред приоритетни области като сигурност, отбрана, енергетика и др.

Събеседниците се обединиха около значимостта на укрепването на единството в рамките на ЕС и НАТО предвид необходимостта от справянето с общите предизвикателства.

Полският посланик от своя страна отправи поздравления за успехите на България за присъединяване към Шенген и Еврозоната.

