Манолова: Данък върху свръхпечалбите на банките вместо по-високи осигуровки за хората

В интервю за Денят зяпочва с Георги Любенов по БНТ лидерът на гражданска платформа „Изправи се БГ“ и бивш омбудсман Мая Манолова разкритикува остро проекта за държавен бюджет и предложи като алтернатива въвеждане на данък върху свръхпечалбите на банките и големите корпорации, вместо увеличение на осигуровките и данък дивидент. По думите ѝ сегашният вариант на бюджета не просто разделя обществото, а подкопава социалния диалог и стабилността на управлението. „Бих го нарекла бюджет, който беше наложен с един арогантен маниер. Бюджет, който на практика взриви социалния диалог и доведе до това правителството почти да се самовзриви. Бюджет на разделението, защото наказва реалния сектор, работещите в реалния сектор, работодателите и възнаграждава администрацията“, заяви Манолова в студиото на БНТ.Тя предупреди, че предвиденото повишение на осигурителната тежест с два процентни пункта ще удари пряко доходите на хората, които „произвеждат благата, които произвеждат брутния вътрешен продукт“. Според нея това повишение „незабавно би рефлектирало лошо към работните заплати“, на фона на общото поскъпване на живота.Манолова отправи тежка критика и към идеята за вдигане на данък дивидент, като подчерта, че ударът ще бъде върху малкия и средния бизнес. „Малките фирми са гръбнакът на икономиката. 350 000 са те. Големите имат начини, по които да заобиколят данък дивидент, но за малките това наистина беше щета“, посочи тя.Като алтернатива на тези мерки лидерът на „Изправи се БГ“ предлага облагане на свръхпечалбите на банките и икономически силните, които картелират отраслите си. „По отношение на приходите, които би следвало да компенсират двата процента повишаване на осигуровките, те могат да бъдат осигурени през облагане на свръхпечалбите на банките и на другите картели, храни, отрасли“, обясни Манолова. Тя цитира и конкретни разчети: „Сметките показват, че 2% вдигане на осигуровките ще донесе 450 милиона в хазната… Свръхпечалбите на банките, ако бъдат обложени и по начина, по който се облагат в редица европейски държави и в Германия, и във Франция, и в Нидерландия, и в Белгия, ще донесат близо 500 милиона лева в бюджета.“По думите ѝ печалбите на банковия сектор вече са достигнали нива, които оправдават подобен извънреден налог: „Печалбите на банките за миналата година стигнаха три милиарда и 700 милиона лева. Сега, на деветмесечието, с над 100 милиона лева са по-високи от миналата година. Тоест четири милиарда. Четири милиарда са печалбите на банките. Не приходите, печалбите. И е съвсем естествено тази свещена крава на управляващите просто на нея да посегнат.“Манолова припомни, че лявото обединение вече е внесло законодателни предложения в тази посока още в началото на годината. „Идеята… всъщност ние внесохме законодателство през лявото обединение още в началото на тази година, като го разширяваме не само за банките и фармацевтичните компании, телекомите… Търговските вериги, западните големи търговски и хранителни вериги“, каза тя, посочвайки, че става дума за огромни обороти и печалби, които в момента остават незасегнати.Към пакета от мерки Манолова добавя и данък върху свръхбогатствата. Тя подчерта, че всичко това са европейски практики и призова управляващите да се запознаят с анализа на Фискалния съвет за облагането на свръхпечалбите в ЕС.Манолова не скри, че участието на левите формации в сегашното управление носи тежки политически щети. „Моето мнение е, че с всеки ден в това управление лявото обединение търпи тежки щети, много по-големи, отколкото останалите партии“, заяви тя и припомни, че от самото начало е против участието в това управление и сега продйлжава да е за излизането на левицата от правителството.В интервюто си тя обърна внимание и на рисковете от предстоящото въвеждане на еврото без защитни механизми срещу поскъпването. Според нея България е „единствената държава, която не прави нищо“, докато други страни от еврозоната контролират цените на хиляди основни продукти. „Нашият анализ на законодателството в европейските държави… показва, че неизбежно цените при влизане в еврото се вдигат, но неизбежно също така правителствата предприемат мерки“, посочи тя и предупреди, че ако цените продължат да растат без всякакъв контрол, „следващият повод за големи протести“ ще дойде още след Нова година.Като пример за спекулативно поскъпване Манолова посочи решението на Столичния общински съвет за увеличаване цената на синя и зелена зона чрез превалутиране от 2 лв. на 2 евро. „Столичната община се прояви като първия… спекулант, първият нагъл и арогантен спекулант“, заяви тя. По нейна жалба и на други граждани Административният съд – София град спря действието на новите тарифи. Според Манолова това е „победа на гражданите, постигната и с подписката на 3539 столичани.В заключение Мая Манолова определи масовия протест срещу бюджета и стила на управление като знак, че гражданското общество се събужда. „Институциите и управлението подцениха гнева на хората и надцениха апатията. Има надежда след тези успехи на гражданското общество“, обобщи тя.

