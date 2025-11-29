Китай проведе реални тестове на 6G приложения

Китай започна реални тестове на ключови 6G технологии в избрани среди преди търговското им внедряване, демонстрирайки значителен напредък в интегрираните комуникационни и сензорни системи.

Центърът за 6G доказателство за концепцията в лабораториите Purple Mountain в град Нанкин, столицата на провинция Дзянсу в Източен Китай, е първият в света открит 6G тестов полигон, който постига интегрирани комуникации и сензори. Той работи от април.

С размерите на стандартно футболно игрище, съоръжението включва специални зони за операции с дронове и обучение на въплътени роботи и е оборудвано с разпределени базови станции и интелигентни антени.

Монтирани на четири стълба около обекта, всеки комплект интелигентни антени изпълнява едновременно две функции – комуникация и сензори.

Според изследователите, в миналото, за да се осъществят и двете функции за дронове, са били необходими две напълно отделни системи – базови станции и специално радарно оборудване. С 6G технологиите двете функции сега са интегрирани в едно устройство, което значително опростява цялостната архитектура на системата.

Очаква се интегрираната комуникационна и сензорна технология да играе важна роля в реагирането при извънредни ситуации и мониторинга на безопасността. След като технологията е преминала отвъд лабораторните условия към реални изпитания, се очаква да постигне мащабно внедряване в ключови сектори през следващите две до три години.

Един пример е превозно средство за спешна комуникация, работещо близо до езерото Тайху в Източен Китай, което е оборудвано с 6G пробна мрежа. Дроновете могат да извършват мониторингови мисии на разстояния над 30 километра, предавайки непрекъснато видео с висока разделителна способност в реално време.

Огромното пространство на езерото Тайху прави разполагането на базови станции трудно, което води до честа загуба на връзка от 5G дронове. За разлика от това, една 6G базова станция покрива повече от 10 пъти по-голяма площ от 5G еквивалента си, като лесно обхваща големи водни басейни.

С развитието на технологията 6G ще постигне пълно покритие на езерото Тайху, което ще позволи прецизно откриване на незаконен риболов и други аномалии, ще засили правоприлагането и ще подобри опазването на околната среда.

