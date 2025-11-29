Континенталната част на Китай помага на Хонконг за облекчаване на последиците от пожарите

Континентален Китай бързо насочва помощ към спасителните работи на Хонконг след голям пожар в жилищен комплекс, който избухна в региона в сряда. Централната банка ускори трансграничните дарения в национална валута, а Червеният кръст събра приблизително 16 милиона юана спешни средства за жертвите.

Народната банка на Китай (НБК), централната банка на Китай, предложи на търговските банки да отворят зелен канал за трансгранични дарения в юани в подкрепа на операции по търсене и спасяване, медицинско лечение и спасителни работи, свързани с пожара в района на Тай По в Хонконг, според съобщение от Бюрото за макропруденциална политика на централната банка.

Каналът позволява дарените средства да бъдат директно прехвърляни по платежни инструкции без преглед от институции или лица на континента към определената сметка на Тай По, стига да изпълнят необходимите подадени данни.

Китайският червен кръст в петък предостави 15,53 милиона юана (2,1 милиарда щатски долара) спешни средства, събрани предимно от предприятия и индивидуални дарители, на Червения кръст на Хонконг.

Централата на Китайското дружество на Червения кръст ще продължи да събира и препраща дарения и да поддържа тесен контакт с Хонконгския червен кръст, за да се съобрази с операциите по оказване на помощ.

В момента служители и доброволци от Хонконгския червен кръст работят във временни подслони, предоставяйки услуги за първа помощ, настаняване, психологическа подкрепа и стоки от първа необходимост на засегнатите жители.

Видео: https://youtu.be/CcUlEzKNewg

Източник: AMSP.link

