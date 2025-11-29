Започва конкурсът за най-красива коледна украса на къща, търговски обект и обществена сграда

Започва второто издание на конкурса за коледна украса под надслов „Коледна приказка в Разград“.

Инициативата се организира от Община Разград чрез отдел „Култура, туризъм и международни връзки“. Целта й е да се поощрят усилията на жителите на общината и институциите да придадат празничен облик на Разград, като поставят коледна украса на своите домове, търговски имоти или на обществени сгради.

Конкурсът е за украса, монтирана на външни пространства – фасади на сгради, витрини, балкони – и поставена при спазване на съществуващата нормативна уредба.

Право на участие имат собствениците на номинираните сгради – граждани, навършили 18-годишна възраст и организации. Те трябва да изпратят до 3 броя снимки на украсената сграда на ел. поща kultura@razgrad.bg заедно с попълнен формуляр по образец.

Номинациите се приемат до 12 часа на 9 декември 2025 г. Комисия, определена със Заповед на Кмета, ще извърши класиране в трите категории: украса за къща, кооперация/блок; бизнес-сграда, търговски обект, витрина; обществена сграда/учебно заведение/културен институт. Освен това ще бъде определена и Награда на публиката. Изпратените снимки ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на Община Разград, където до 23,59 ч. на 12 декември 2025 г. всеки потребител на социалната мрежа ще има възможност да гласува за своя фаворит. За носител на „Наградата на публиката“ ще бъде определен участникът с най-много гласове.

Победителите ще получат тематични коледни награди. Това ще стана на специална церемония от 11,30 ч. на 13 декември на откритата сцена до Градската коледна елха, а при лошо време – във фоайето на Общинския културен център.

Пълният регламент на конкурса е публикуван на интернет страницата на Община Разград.

Facebook

Twitter



Shares